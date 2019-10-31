Экономика
РосбалтВ нацпроектах не заметили причин для ускорения экономики России
Как утверждает старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова, стимулирующий эффект нацпроектов на ежегодный рост ВВП составит всего лишь 0,1—0,2 процентного пункта в предстоящие 5 лет, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Эффекты не прояснены Минэкономразвития ожидает, что российская экономика ускорится с 1, 3 – 1,7% роста в 2019 – 2020 годах до 3, 1 – 3,3% в 2021 – 2024 годах, в том числе за счет реализации нацпроектов.РБКвчера в 23:00
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Происшествия
В детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре мужчина зарезал ребёнка
36-летний мужчина, который во время тихого часа в детском саду причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Гаджеты
Мировой рынок смартфонов показал первый рост за два года
Компания Canalys подвела итоги исследования глобального рынка смартфонов в третьем квартале: отмечается, что отрасль впервые за два года продемонстрировала положительную динамику.
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Армия и оружие
В Крыму и в Калининграде формируют две новые авиационные дивизии
Министерство обороны России сформирует к январю 2020 года на территории Крымского полуострова и в Калининградской области две новые авиационные дивизии, сообщает 30 октября газета «Известия» со ссылкой на российское военное ведомство.
Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Как сообщают СМИ, Гуськов рассказал, что Вележева летела в Тель-Авив на гастроли.
Экономика
Греф рассказал Медведеву о снижении Сбербанком ставок по ипотеке
В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%.
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Шоу-бизнес
Раскрыты гонорары российских звёзд на новогодних корпоративах
Авто
Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети
Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
Происшествия
СКР в Петербурге ведет проверку из-за прорыва трубы с пострадавшим
В Петербурге начали доследственную проверку после прорыва трубопровода с горячей водой на улице Олеко Дундича.
Политика
Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
Политика
Генсек НАТО забыл про Зеленского на заседании в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оплошность на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским, не предоставив ему слово во время открытого мероприятия для представителей СМИ.
Общество
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
Игры
Вышла обновленная библиотека Steam
Valve выпустила обновленную библиотеку Steam.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Общество
Ректор ВШЭ отметил спад интереса абитуриентов к платному образованию
Высшее образование в России стало доступнее по сравнению с прошлым годом, интерес абитуриентов к платным программам снизился.
Транспорт
Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту
ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Кино
Федор Добронравов заявил, что продолжение «Сватов» выйдет на экраны
Часть серий сняли зимой еще 2018 года, остальные летом. Еще ряд сцен будет досниматься в январе-феврале 2020 года.
Происшествия
Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек
Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
Гаджеты
Apple купила бренд у российской компании из Зеленограда
Американская компания Apple выкупила у российской группы компаний ISBC из Зеленограда торговую марку AIRTAG.
Происшествия
Пьяный волгоградец убил жену и тещу
38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Авто
В России стартовало производство Kia Soul по полному циклу
Завод "Автотор" в Калининграде начал производство Kia Soul третьего поколения по полному циклу (CKD).
Политика
Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Политика
Зеленский назвал дату начала разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения в Донбассе начнётся 4 ноября.