Жители Лос-Анджелеса опубликовали в Instagram фотографии и видео того, как неизвестный самолет начертил в небе над Голливудом хэштег VVP67, который, по мнению пользователей, является поздравлением президента России Владимира Путина с днем рождения.

В небе Лос-Анджелеса появилось поздравление Путина с днем рождения

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