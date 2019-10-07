Политика
РИА НовостиВ небе Лос-Анджелеса появилось поздравление Путина с днем рождения
Жители Лос-Анджелеса опубликовали в Instagram фотографии и видео того, как неизвестный самолет начертил в небе над Голливудом хэштег VVP67, который, по мнению пользователей, является поздравлением президента России Владимира Путина с днем рождения.
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Единоборства
Харитонов — о Тактарове: проснулся с перепоя и начал вызовы кидать
Российский боец ММА Сергей Харитонов ответил на вызов на бой со стороны первого российского чемпиона UFC Олега Тактарова.
Чемпионат 14:01
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском
Напомним, в 2019 году в Тель-Авиве победителем «Евровидения» стал голландский исполнитель Дункан Лоуренс.
Мойка78 вчера в 20:49
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Российская газета 19:02
Армия и оружие
В Донбассе резко обострилась обстановка по всей линии фронта
Вообще произошло обострение ситуации по всей линии фронта.
Новый День 11:19
Политика
Конгресс США запросил у Пентагона документы по Украине
Три комитета палаты представителей Конгресса США запросили документы по военной помощи Украине у главы Пентагона Марка Эспера.
REGNUM 20:59
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07:11
Экономика
Член Совфеда объяснил, почему Магадан стал городом РФ с одной из самых высоких зарплат
Член Совета Федерации РФ, сенатор от Магаданской области Анатолий Широков рассказал в интервью iReactor, почему Магадан оказался среди городов с самым высоким уровнем зарплат.
iReactor 10:40
Политика
В Киеве митингующие протестуют против «формулы Штайнмайера»
В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера», участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса.
ТК Звезда вчера в 07:35
Политика
Песков объяснил, почему президенту и премьеру повысили зарплаты
Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 18:29
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
МедиаПоток вчера в 05:31
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Политика
В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas
"Министерство сообщает, что работы на трех нефтяных месторождениях, расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос и управляемых компанией Petroamazonas, были приостановлены из-за того, что объекты были захвачены посторонними лицами", - говорится в сообщении.
ТАСС 19:22
Футбол
Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Коммерсантъ вчера в 00:31
Авто
Стали известны сроки разработки нового электрического BMW i1
AutoExpress полагает, что новый EV 1-ой серии может получить прозвище i1, когда он будет выпущен на рынок, в соответствии с соглашением BMW о предоставлении своим электромобилям суффикса i. Однако новый i3 не обязательно будет иметь ту же форму, что и сегодняшняя модель.
SpeedMe 10:49
Футбол
Миранчук «нарисовал» фол. Пенальти в пользу «Локо» назначен ошибочно
На 45+1-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» ошибся арбитр Сергей Лапочкин, назначив пенальти в ворота гостей.
Спорт-Экспресс вчера в 08:17
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 18:08
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
Культура
СМИ рассказали, как российские олигархи улучшают имидж России в США
Русскую культуру активно продвигают за рубежом как минимум пять миллиардеров и один банкир из России, говорится в материале газеты The New York Times под названием «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России».
БИЗНЕС Online 05:31
Футбол
Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс 18:05
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 05 октября в 01:55
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Здоровье
Панков о главврачах-миллионерах: «Не молчали. Не знали проблему»
Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.
FreeNews-Volga 05:02
Экономика
В Китае вырастили свинью размером с медведя
Работники фермы сравнивают ее с белым медведем. Пан Цун задался целью вырастить стадо максимально крупных свиней.
Lenta.ru 08:43
Кино
Сериал «Отчаянные» в жанре экшн выйдет на Первом канале
Премьера сериала «Отчаянные» состоится на Первом канале в понедельник, 7 октября, лента будет выходить по будням в 21.30.
Sibnet Новости 05 октября в 23:33
Политика
В Польше жителя Львова заставили съесть флаг украинских националистов
ФАН 05 октября в 11:02