С российскими войсками по Красной площади промаршируют расчеты 13 государств.

с чего всё началось

Уточняется, что продолжительность салюта составила 15 минут, за это время были произведены порядка 10 тысяч выстрелов. В пресс-службе добавили, что в завершение ночное небо столицы осветили цветами российского триколора.

Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России

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