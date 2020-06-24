Общество
РИА НовостиАртиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
Уточняется, что продолжительность салюта составила 15 минут, за это время были произведены порядка 10 тысяч выстрелов. В пресс-службе добавили, что в завершение ночное небо столицы осветили цветами российского триколора.
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С российскими войсками по Красной площади промаршируют расчеты 13 государств.Екатеринбург Онлайн04:33
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Происшествия
Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам тюрьмы
РБК вчера в 06:54
Игры
В Warner Bros. отказались делать игровой блокбастер по фильму «Хоббит»
ИА Красная Весна 17:09
Здоровье
Ещё два человека скончались от коронавируса в Хабаровском крае
За сутки в регионе зарегистрированы 83 новых случая заболевания COVID-19 среди жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда муниципальных районов края, при этом 117 человек выздоровело, двое скончались.
AmurMedia.ru 04:50
Общество
В Калининграде наградят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
Участница парада в Калининграде не нарушила строй, несмотря на потерянную туфлю, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 16:39
Наука
Британский препарат на 70% снизил рост агрессивных опухолей
Берзозертиб демонстрирует успех в связи с тем, что химиотерапия также оказывает воздействие на ДНК опухолей, которые становятся чувствительнее к компонентам нового препарата.
Evo-rus.com 11:37
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков с женой и 5-летней дочерью посетил парад Победы
Вместе с семьей Дмитрий Песков посетил праздничный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Летидор 05:42
Киберспорт
Valve снизила цену на Battle Pass 2020 в России
Valve изменила цену в рублях на Battle Pass 2020 для Dota 2. Теперь пропуск и уровни к нему можно приобрести дешевле, чем в день релиза, — стартовый набор обойдется в ₽689 вместо ₽755.
CyberSport.ru 11:49
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Принадлежащая корпорации Билла Гейтса Microsoft стриминговая платформа Mixer прекратит свою работу 22 июля текущего года.
ПРАЙМ вчера в 02:37
Здоровье
Новая волна коронавируса распространяется по миру
Все новые случаи коронавируса выявляют и в Китае.
Эхо Москвы 07:09
Общество
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 15:54
Здоровье
ВОЗ спрогнозировала рост числа случаев коронавируса в мире до 10 млн
По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, число случаев коронавируса в мире превысит 10 млн на следующей неделе, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Взгляд.ру 14:31
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Политика
Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич выразил восхищение парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня.
Вечерняя Москва 11:15
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета вчера в 09:44
Футбол
Акинфеев останется в ЦСКА, несмотря на информацию о завершении карьеры
Ранее получила распространение информация о том, что капитан армейцев задумался о завершении карьеры после поражения ЦСКА от «Зенита» со счетом 0:4. В сезоне-2019/20 голкипер провел 28 матчей за красно-синих и пропустил 34 гола.
Спорт-Экспресс 14:28
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК 16:08
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
RT на русском 16:33
Общество
Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что намерен разобраться с инцидентом, произошедшим в саратовской областной думе с участием представителя фракции, когда несколько депутатов устроили потасовку прямо в зале заседаний.
РИА Новости 09:12
Игры
Почему журналисты раскритиковали грядущую игру «Marvel’s Avengers»
Студия Square Enix в течение часа показывала нам свою игру «Marvel's Avengers», углубляясь в боевые действия и настройку персонажей.
Ридус 19:06
Политика
NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для граждан России и США
Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей России, США и Бразилии, сообщило издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
РИА Новости вчера в 15:19
Армия и оружие
На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета 09:44
Политика
Путин днем во вторник выступит с телеобращением
Президент Владимир Путин 23 июня примерно в 15:00 по московскому времени выступит с телеобращением к россиянам, объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 05:32
Армия и оружие
Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия
Президент США Дональд Трамп задействовал закон военного времени ради срочной реализации программы по гиперзвуковому оружию, сообщили 24 июня в Белом доме.
Известия 15:48
Финансы
Минфин поддержит соцфонды почти на 3 трлн рублей из-за коронакризиса
В общей сложности Минфин планирует перевести в социальные фонды за 2021-2023 годы 14 трлн рублей — 12,7 трлн в ПФР, более 430 млрд — в ФСС и 810 млрд — в ФОМС, следует из материалов ведомства.
Известия 18:55
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Гаджеты
Apple презентовала новые возможности операционной системы iOS 14
Сусанин вчера в 05:24
Здоровье
Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 вчера в 05:13
Политика
Мадуро допустил возможность референдума о своей отставке в 2022 году
Президент Венесуэлы Николас Мадуро допустил возможность проведения референдума о своей отставке в 2022 году, если будет собрано достаточное количество подписей.
RT на русском 18:40