Армия и оружие

Телеканал UTVТелеканал UTVВ небе над Оренбуржьем летают истребители и бомбардировщики

Фото: yandex.ru В последние несколько дней в небе над Оренбуржьем жители региона часто наблюдают истребители и бомбардировщики. К счастью, связано это с учениями «Центр-2019» на Донгузском полигоне.
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