Армия и оружие
Телеканал UTVВ небе над Оренбуржьем летают истребители и бомбардировщики
Фото: yandex.ru В последние несколько дней в небе над Оренбуржьем жители региона часто наблюдают истребители и бомбардировщики. К счастью, связано это с учениями «Центр-2019» на Донгузском полигоне.
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Армия и оружие
Китай опередил США и Россию в производстве ракет средней дальности
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Виктория Исакова впервые показала лицо своей дочери
Известная актриса Виктория Исакова впервые опубликовала в своем блоге в Instagram фотографию со своей дочерью.
Дни24 06:07
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Наука
Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе
ИнфоСМИ 14 сентября в 04:48
Авто
Как быстро коллективные иски изменят банковский рынок России
В отношении ведущих банков Великобритании, США и Швейцарии подан коллективный иск из-за манипуляций на валютном рынке.
Банки.ру 01:51
Политика
Прошедшие в Мосгордуму оппозиционеры потратили на выборы в 9 раз меньше кандидатов от власти
20 оппозиционеров, выигравших выборы в Мосгордуму, потратили на избирательную кампанию 39,2 миллиона рублей.
Век 05:44
Футбол
УЕФА назначил судей на матч Лиги Европы «Лудогорец» — ЦСКА
Союз европейских футбольных ассоциаций назначил судей на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Лудогорца» с ЦСКА.
Чемпионат 06:00
Футбол
Итальянский журналист был уволен за оскорбление Лукаку
Журналист Calcio Mercato, Лучано Пассирани был уволен прямо в прямом эфире телеканала TopCalcio24.
Комсомольская правда 05:48
Гаджеты
Представлены смарт-часы Lenovo Carme
Компания Lenovo представила «умные» часы Carme.
UfaTime.ru 05:04
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабль ВМС США
Черноморский флот Российской Федерации взял на сопровождение судно Yuma ВМС Соединенных Штатов Америки, зашедшее накануне в акваторию Чёрного моря, передает russian.rt.com, ссылаясь на пресс-службу Национального центра управления обороной России.
Южный Федеральный вчера в 04:01
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Экономика
Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ
Россия и Белоруссия планируют перейти на единые налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 23:58
Происшествия
Следователь по делу об изнасиловании дознавательницы уволился в Уфе
В Уфе уволился следователь по делу об изнасиловании дознавательницы.
Аргументы и Факты - Уфа 06:02
Гаджеты
Спрос на новые iPhone превысил ожидания аналитиков
Спрос на новое поколение смартфонов iPhone превысил ожидания аналитиков.
Вечерний курьер 04:49
Политика
Медведев рассказал об условиях сокращения рабочей недели
Речь идет не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства, - резюмировал премьер.
Gorodkirov.ru 13 сентября в 09:08
Хоккей
«Авангард» заключил пробный контракт с форвардом Игорем Макаровым
Макаров сможет принять участие в ближайших матчах "Авангарда", после которых может быть принято решение о подписание полноценного контракта с 31-летним форвардом.
РИА Новости 04:10
Авто
Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда
Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.
Новые автомобили 14 сентября в 23:44
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Политика
На Украине в рамках декоммунизации переименовали около тысячи городов
Почти тысячу городов и 52 тысячи улиц переименовали на Украине в рамках декоммунизации, сообщил в понедельник глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
РИА Новости 02:47
Политика
Эрдоган и Роухани встретились перед началом саммита по Сирии
РИА Новости 05:50
Космос
Телескоп WFIRST поможет раскрыть судьбу Вселенной и темной материи
AstroNews.ru 14 сентября в 12:41
Кино
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
Piter.tv 05:32
Гаджеты
Samsung объединит линейки смартфонов Galaxy S и Galaxy Note
Ежегодно компания Samsung выпускает обновленные смартфоны серии Galaxy S (в феврале или марте) и серии Galaxy Note (в августе).
MobiDevices 05:26
Музыка
Чиновница подала на Сергея Шнурова заявление в полицию
На Сергея Шнурова написали заявление в полицию из-за использования мата при исполнении песен группы «Ленинград» на концерте в Ростове-на-Дону.
REGNUM 05:23
Транспорт
Кабмин утвердил список платных участков ЦКАД
ТАСС 13 сентября в 10:46
Происшествия
Девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии
Известия вчера в 19:31