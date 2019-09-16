Армия и оружие
Телеканал UTVВ небе над Оренбуржьем летают истребители и бомбардировщики
Фото: yandex.ru В последние несколько дней в небе над Оренбуржьем жители региона часто наблюдают истребители и бомбардировщики. К счастью, связано это с учениями «Центр-2019» на Донгузском полигоне.
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Космос
Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие
В состав аварийного запаса российских космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос".
Газета.Ru вчера в 23:45
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Единоборства
Макгрегор оставил странное сообщение в Twitter
Pravda.Ru 04:25
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Согласно документу, программа будет включат в себя частичную интеграцию экономики, переход на единый Налоговый и Гражданский кодексы, создание единого регулятора энергетического рынка, а также объединение таможенной политики.
Газета.Ru 03:52
Политика
Песков допустил обсуждение Путиным в Анкаре атак на Saudi Aramco
На встречах президента России Владимира Путина с иранским коллегой Хасаном Роухани и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре может подняться тема атак на объекты нефтяной компании Saudi Aramco, не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК 03:57
Наука
Ученые раскрыли механизм развития смертельной стадии рака
Открытие помогло ученым спрогнозировать, по каким путям будут мигрировать клетки, и составить карты их движения, пишет Лента.ру.
Кубанские новости 02:20
Энергетика
Reuters назвал сроки восстановления поставок нефти после атак дронов
Потребуется несколько недель, а не дней, чтобы восстановить после атаки дронов объекты национальной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, сообщает Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Газета.Ru вчера в 12:32
Происшествия
Число жертв наводнения в Испании увеличилось до пяти человек
В Испании продолжается наводнение. Число жертв увеличилось до пяти человек, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 14 сентября в 04:36
Здоровье
Причиной зубной боли китайского подростка оказалась опухоль
Стоматологи Китая назвали причиной зубной боли, которую 15-летний юноша терпел более года, опасную опухоль.
News.ru вчера в 09:08
Общество
49-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Ежегодно в рамках Лондонской Недели моды модель организовывает показ Fashion For Relief в честь одноименной благотворительной организации, которую создала много лет назад после урагана Катрина.
Телепрограмма вчера в 05:50
Общество
В России решили запретить умерщвление бездомных животных
Раньше в законе не содержалось запрета на умерщвление бездомных животных, что возмущало зоозащитников.
Lenta.ru 01:21
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Происшествия
Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве
Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».
Lenta.ru 03:51
Армия и оружие
Россия разместила С-400 в Арктике
Российские военные разместили в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф».
BFM.ru 01:54
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Футбол
«Гэлакси» забили 7 голов «Спортингу», Ибрагимович оформил хет-трик
Еще два гола за «Гэлакси» забил Себастьян Ллетгет, по разу отличились Джо Корона и Уриэль Антуна.
Sport24.ru 01:28
Политика
В КНР назвали российско-китайские отношения образцом партнерства
5 сентября в интервью «Известиям» Лавров заявил, что отношения России и Китая «вышли на беспрецедентно стратегический уровень».
Известия 04:55
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Общество
Пьяного врача, посоветовавшего ребенку нанести на гипс мазь, уволили
Степень опьянения врача из Моздока, который посоветовал отцу ребенка мазать гипс мазью, проверят эксперты.
Readovka.ru вчера в 13:40
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Музыка
13-летняя певица из Калуги представит Армению на детском «Евровидении»
Игнатян, как сообщает общественное телевидение страны, набрала 138 баллов и стала лидером голосования в Армении.
Аргументы и Факты 04:40
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая: «Позвонил Винокур, послала его на три буквы»
Регина Дубовицкая продолжает радовать зрителями новыми выпусками «Аншлага».
StarHit.ru вчера в 20:30
Происшествия
На Украине призвали расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста
Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал полицию расследовать осквернение памятника на месте массового убийства евреев в Николаевской области и отметил, что подозреваемые должны оказаться в суде.
РИА Новости 02:28
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Согласно источнику, актрису перевели на искусственную вентиляцию легких.
Аргументы недели вчера в 05:26
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41