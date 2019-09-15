Политика
РИА НовостиРоссийский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu. Самолеты прибыли в Турцию для участия во II технологическом фестивале Teknofest, который пройдет с 17 по 22 сентября. Полет Су-35 продолжался около 15 минут.
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Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Здоровье
В Минздраве сообщили о внедрении в России новой вакцины от гриппа
Замминистра здравоохранения России Сергей Краевой сообщил, что Минздрав и Роспотребнадзор подписали план по внедрению отечественной четырёхвалентной вакцины от гриппа.
RT на русском 20:57
Политика
Талибы променяли США на Россию после провала переговоров
Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.
ГЛАС.RU вчера в 03:43
Политика
В Киеве хотят соединить Черное и Балтийское моря
Вечерний курьер вчера в 14:05
Энергетика
Минфин предупредил о выпадающих доходах бюджета из-за нефтяных льгот
Политика нефтяных льгот может привести к серьёзным негативным последствиям через 5−10 лет.
REGNUM 13 сентября в 05:47
Футбол
«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами
«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».
РБК 18:42
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru 13 сентября в 05:07
Происшествия
Поиски пропавшего в Якутии вертолета прервали до утра
Поиски вертолета Eurocopter, который пропал в Якутии, прекращаются на ночь.
ТАСС 08:22
Энергетика
Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов
Газета.Ru 18:59
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Энергетика
На Украине снижена стоимость газа для населения
Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» сообщила, что в сентябре 2019 года стоимость газа для населения и услуг ЖКХ будет снижена на 3,4% по сравнению с сентябрем.
Expert.ru 13 сентября в 03:46
Космос
NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС
Астронавты NASA на Международной космической станции (МКС) выйдут в открытый космос пять раз в сентябре-октябре, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на космическое агентство.
Коммерсантъ 13 сентября в 00:57
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости 13 сентября в 18:44
Здоровье
Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Происшествия
В жилом доме в Красноярске произошел хлопок газа
Хлопок газа произошел в жилом десятиэтажном доме в Красноярске, никто не пострадал, эвакуированы 37 человек, сообщили в региональном главке МЧС.
Взгляд.ру 05:55
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятые земли
Граждане, которые самовольно заняли земельные участки теперь смогут их узаконить, с 16 сентября в силу вступают изменения в земельном законодательстве.
Южный Федеральный 21:16
Политика
Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500
Коммерсантъ 17:50
Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма 06:22
Шоу-бизнес
Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж
Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж Ирина регулярно делится снимками с детьми и подругами в социальных сетях, но при этом практически не рассказывает о том, чт происходит в ее жизни.
Вокруг ТВ 03:47
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили за сделанное им замечание
На Сахалине сотрудник Росгвардии получил смертельные ножевые ранения после сделанного им замечания о недопустимости курения в общественном месте.
Вести.Ru 21:16
Происшествия
В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус
Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
Наука
Созданы материалы, устойчивые к землетрясениям и взрывам
Инженеры из Сан-Диего представили разработанный недавно материал, который является уникально устойчивым к сильным ударам, в том числе к землетрясениям и взрывам.
Goroday.ru 16:25
Технологии
Около 14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть
Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ.
Известия 18:43
Политика
Оскорбившая тулунцев чиновница объяснила свое отсутствие на работе
Взгляд.ру вчера в 05:39
Религия
В РПЦ рассказали о зарплатах священников
Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.
Lenta.ru вчера в 16:53
Политика
В ДНР отреагировали на заявление Киева об особом статусе Донбасса
Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что перед депутатами Верховной рады стоит «чрезвычайно сложное задание» — разработать изменения закона об особом статусе Донбасса.
Rusvesna.su 13:52