Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом

Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu. Самолеты прибыли в Турцию для участия во II технологическом фестивале Teknofest, который пройдет с 17 по 22 сентября. Полет Су-35 продолжался около 15 минут.
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Подробнее о событии

СМИ: Су-35 и Бе-200 провели тестовые полеты над Стамбулом

ТАСС13:53

Появилось видео тренировочного полета Су-35 и Бе-200 в Турции

NewInform14:37

Су-35 прибыл для участия в выставке «Технофест» в Турции

Вестник Кавказавчера в 10:06

Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом

РИА Новости10:59

Истребитель Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом

Известия11:21

Истребитель Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом

РБК12:55

Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом

Взгляд.ру13:38
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:26, Вашингтон
Политика

Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов

Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
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Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Lenta.ru 13:32
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Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.
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Политика

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Политика нефтяных льгот может привести к серьёзным негативным последствиям через 5−10 лет.
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Футбол

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РБК 18:42
Экономика

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru 13 сентября в 05:07
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Поиски пропавшего в Якутии вертолета прервали до утра

Поиски вертолета Eurocopter, который пропал в Якутии, прекращаются на ночь.
ТАСС 08:22
Энергетика

Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов

Газета.Ru 18:59
Энергетика

«Газпром» снизил поставки по Opal

Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15
Происшествия

В курганской колонии убили заключенного

В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Энергетика

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Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» сообщила, что в сентябре 2019 года стоимость газа для населения и услуг ЖКХ будет снижена на 3,4% по сравнению с сентябрем.
Expert.ru 13 сентября в 03:46
Космос

NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС

Астронавты NASA на Международной космической станции (МКС) выйдут в открытый космос пять раз в сентябре-октябре, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на космическое агентство.
Коммерсантъ 13 сентября в 00:57
Общество

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
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Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

РИА Новости 13 сентября в 18:44
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Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году

В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
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Общество

Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства

Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Происшествия

В жилом доме в Красноярске произошел хлопок газа

Хлопок газа произошел в жилом десятиэтажном доме в Красноярске, никто не пострадал, эвакуированы 37 человек, сообщили в региональном главке МЧС.
Взгляд.ру 05:55
Общество

Россияне смогут узаконить самовольно занятые земли

Граждане, которые самовольно заняли земельные участки теперь смогут их узаконить, с 16 сентября в силу вступают изменения в земельном законодательстве.
Южный Федеральный 21:16
Политика

Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500

Коммерсантъ 17:50
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Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»

По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
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Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж

Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж Ирина регулярно делится снимками с детьми и подругами в социальных сетях, но при этом практически не рассказывает о том, чт происходит в ее жизни.
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В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус

Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
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Созданы материалы, устойчивые к землетрясениям и взрывам

Инженеры из Сан-Диего представили разработанный недавно материал, который является уникально устойчивым к сильным ударам, в том числе к землетрясениям и взрывам.
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Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ.
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Оскорбившая тулунцев чиновница объяснила свое отсутствие на работе

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В РПЦ рассказали о зарплатах священников

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Lenta.ru вчера в 16:53
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В ДНР отреагировали на заявление Киева об особом статусе Донбасса

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что перед депутатами Верховной рады стоит «чрезвычайно сложное задание» — разработать изменения закона об особом статусе Донбасса.
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