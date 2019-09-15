Российский многоцелевой истребитель Су-35 показал свои возможности в небе над турецким Стамбулом. Полет самолета продолжался около 15 минут. Пилот истребителя продемонстрировал зрителям различные фигуры высшего пилотажа.

В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа

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