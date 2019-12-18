Общество

Общая газета.RUОбщая газета.RUВ нефтепроводе «Дружба» обнаружили смертельно опасное вещество

Вещество, которое попало в нефтепровод «Дружба» в апреле 2019 года и стало причиной загрязнения экспортируемой нефти, оказалось четыреххлористым углеродом тетрахлорметаном, сообщает Reuters со ссылкой на результаты трех экспертиз, проведенных по заказу Минэнерго и «Транснефти».
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