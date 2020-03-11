Энергетика

Национальные ИнтересыНациональные ИнтересыВ «нефтяную войну» против России вступили Ирак, Кувейт и ОАЭ

Еще три страны-участника Организации экспортеров нефти ОПЕК намерены объявить нефтяную войну России. Среди них – Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.
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с чего всё началось
По данным Bloomberg
, устанавливающие цены задним числом Объединенные Арабские Эмираты с января снизили стоимость черного золота для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.
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