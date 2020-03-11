с чего всё началось

Еще три страны-участника Организации экспортеров нефти ОПЕК намерены объявить нефтяную войну России. Среди них – Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

В «нефтяную войну» против России вступили Ирак, Кувейт и ОАЭ

Политика Украина не может в одиночку остановить войну в Донбассе — Зеленский Киев, 12 марта 2020, 13:59 — REGNUM Украина не может остановить войну в Донбассе в одностороннем порядке, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время представления системы фиксации нарушений в сфере безопасности дорожного движения, сообщило 12 марта информационное агентство УНИАН.

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