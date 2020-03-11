с чего всё началось

Еще три страны-участника Организации экспортеров нефти ОПЕК намерены объявить нефтяную войну России. Среди них – Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

В «нефтяную войну» против России вступили Ирак, Кувейт и ОАЭ

Политика Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию Ранее в четверг директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил "Интерфаксу", что Роскомнадзор на основании решения Таганского районного суда Москвы от 11 марта заблокировал сайт кампании "Нет!" против внесения поправок в Конституцию РФ.

Общество «Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.

Политика Кадыров вступился за Валентину Терешкову Грозный, 12 марта 2020, 15:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы РФ Валентине Терешковой, которую некоторые обвиняют в предложении дать возможность нынешнему президенту РФ Владимиру Путину становиться главой государства после принятия поправок к Конституции.

Финансы ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0% Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.

Политика Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина Ранее Путин в своем выступлении перед депутатами Госдумы РФ на обсуждении поправок в Конституцию не стал отвергать возможность обнуления своих сроков.

Здоровье Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения человека коронавирусом COVID-19 от неизвестного человека, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Star со ссылкой на минздрав страны.

Политика Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России Горсовет Киева на заседании в четверг разорвал с посольством РФ договоры об аренде земельных участков для строительства новых помещений диппредствительства, передает агентство "Укринформ".

Экономика Аптекари назвали дорожающие из-за падения рубля товары В Российской ассоциации аптечных сетей не нашли оснований для серьезного роста цен на лекарства из-за ослабления рубля.

Спорт Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.

Энергетика Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25 "Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.