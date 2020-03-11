Энергетика

Национальные ИнтересыНациональные ИнтересыВ «нефтяную войну» против России вступили Ирак, Кувейт и ОАЭ

Еще три страны-участника Организации экспортеров нефти ОПЕК намерены объявить нефтяную войну России. Среди них – Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось
По данным Bloomberg
, устанавливающие цены задним числом Объединенные Арабские Эмираты с января снизили стоимость черного золота для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.
Взгляд.ру00:09

Подробнее о событии

Ценовая война ставит под угрозу добычу не только в США, но и в России

РБК08:36

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Коммерсантъвчера в 22:18

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Газета.Ru05:19

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Эхо Москвы05:02

В нефтяную войну вступили еще три страны

Взгляд.ру00:09

Баррель со скидкой: зачем Ближний Восток бросился снижать цены на нефть

News.ru08:34

Еще три страны объявили нефтяную войну России

Lenta.ruвчера в 11:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:36, Ашберн

Комментарии

Спорт

Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована на $10 млн

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на $10 млн из-за допингового скандала в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:56
Экономика

В США предсказали новый мировой экономический кризис

Предсказавший кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо заявил, что миру грозит новая катастрофа.
Газета.Ru 03:55
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Гаджеты

Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока

Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Народные новости 03:03
Политика

Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию

Ранее в четверг директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил "Интерфаксу", что Роскомнадзор на основании решения Таганского районного суда Москвы от 11 марта заблокировал сайт кампании "Нет!" против внесения поправок в Конституцию РФ.
Интерфакс - Россия 09:18
Автоспорт

«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»

Российская газета 08:51
Общество

«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах

Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Вести.Ru 08:37
Политика

Кадыров вступился за Валентину Терешкову

Грозный, 12 марта 2020, 15:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы РФ Валентине Терешковой, которую некоторые обвиняют в предложении дать возможность нынешнему президенту РФ Владимиру Путину становиться главой государства после принятия поправок к Конституции.
REGNUM 08:51
Политика

Путин отметил положительные перемены в российском бизнесе

По мнению Путина, за последние десять лет бизнес в стране очень сильно изменился.
Городовой 04:03
Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
ТАСС 08:49
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Общество

Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Известия 00:49
Происшествия

Экс-сотрудника новосибирской мэрии поймали на взятке в 100 тысяч

Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, 42-летний экс-чиновник получил незаконное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.
Российская газета 04:22
Политика

Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина

Ранее Путин в своем выступлении перед депутатами Госдумы РФ на обсуждении поправок в Конституцию не стал отвергать возможность обнуления своих сроков.
Агентство Телеграф 10 марта в 09:03
Гаджеты

MacBook на процессоре Apple может выйти в конце 2020 года

Несколько недель аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) со ссылкой на собственный источник заявил, что Apple готовит первый ноутбук Apple на собственном процессоре ARM.
The GEEK 09:26
Транспорт

Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО

Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
REGNUM 08:05
Здоровье

Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом

В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения человека коронавирусом COVID-19 от неизвестного человека, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Star со ссылкой на минздрав страны.
РИА Новости 08:25
Политика

Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России

Горсовет Киева на заседании в четверг разорвал с посольством РФ договоры об аренде земельных участков для строительства новых помещений диппредствительства, передает агентство "Укринформ".
РИА Новости 09:13
Общество

Жители Тутаева просят лишить Терешкову статуса почётного гражданина

Жители Тутаева Ярославской области просят лишить парламентария статуса почётного гражданина города.
News.ru 09:00
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Энергетика

В Минэнерго ожидают возвращения цены на нефть к $45—55 за баррель

Мировые цены на нефть вернутся в диапазон $45—50 за баррель во втором полугодии 2020 года.
RT на русском 03:02
Экономика

Аптекари назвали дорожающие из-за падения рубля товары

В Российской ассоциации аптечных сетей не нашли оснований для серьезного роста цен на лекарства из-за ослабления рубля.
Телеканал 360° 02:27
Космос

На экзопланете в созвездии Рыб идут металлические дожди

Названный объект расположен в созвездии Рыб на расстоянии приблизительно 640 световых лет от нас.
3DNews вчера в 22:29
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru 08:22
Происшествия

В Иванове раскрыто убийство 13-летнего мальчика

В ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудники полиции определили круг знакомых исчезнувшего ребенка.
IvanovoNews 09:20
Музыка

Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

REGNUM 09:01
Спорт

Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира

Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Absolut TV вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Discover24 вчера в 03:17
Энергетика

Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
РИА Новости 04:57
Политика

Трамп запретил въезд в США из Европы

Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
РИА Новости вчера в 21:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное