с чего всё началось

Еще три страны-участника Организации экспортеров нефти ОПЕК намерены объявить нефтяную войну России. Среди них – Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

В «нефтяную войну» против России вступили Ирак, Кувейт и ОАЭ

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