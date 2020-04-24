Общество

Газета.RuГазета.RuВ некоторых городах Свердловской области введут пропускной режим

Пропускной режим в Свердловской области введут только в некоторых городах, где наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Евгения Куйвашева.
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В Нижнем Тагиле во время майских праздников будет действовать пропускной режим

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Евгений Куйвашев объявил о введении пропускного режима в майские праздники

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Политика

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском вчера в 10:25
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Здоровье

В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:36
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Общество

Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
РИА Новости 05:17
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Политика

КС Молдавии приостановил соглашение о получении кредита от России

Конституционный суд Молдавии решил приостановить вступление в силу закона о получении страной кредита от России в размере 200 миллионов евро, пишет RT.
Ореанда-Новости вчера в 13:53
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
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Общество

52 новых случая коронавируса выявили в Тульской области

Оперштаб сообщил о новых случаях заражения COVID-19 и выздоровления в Тульской области на 22 апреля.
Kursk.com 22 апреля в 05:05
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Происшествия

В Кемеровском кадетском училище произошел пожар

Аргументы и Факты - Кузбасс 01:16
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
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Политика

Украина отказалась передать родственникам прах советского разведчика Кузнецова

С просьбой о передаче останков советского разведчика Николая Кузнецова в горсовет обратилась его племянница Маргарита Брюханова.
Интерфакс - Россия 04:26
Общество

В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус

Коронавирус подозревают ещё у 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе Алтайского края, где ранее COVID-19 подтвердился у 39 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 11:17
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Общество

Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
Газета.Ru 04:07
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Здоровье

Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
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Общество

Минздрав назвал сроки появления вакцины от коронавируса в России

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу 2020 года. Осенью возможно завершение испытаний препарата на добровольцах.
Lenta.ru 05:38
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Шоу-бизнес

Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе

Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
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В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
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Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
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Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
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Общество

Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа

Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
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Шоу-бизнес

Саша Савельева показала фигуру в купальнике

Саша Савельева показала фигуру в купальнике Саша Савельева скучает по морю и публикует снимки в купальнике.
Экспресс газета 01:23
Общество

Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля

Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.
РИА Новости 06:11
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
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Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
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Шоу-бизнес

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Волочкова настаивает, что виноваты в ее бедах аферисты, но не знает, что предпринять в этой ситуации.
МонаВиста 22 апреля в 13:56
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Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
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Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 22 апреля в 09:21
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Владельцы флагманского OnePlus 8 Pro жалуются на проблемы с экраном

Компания OnePlus недавно вывела на рынок новый флагманский смартфон 8 Pro, но пользователи уже нашли первые недостатки этой модели.
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Армия и оружие

В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в российских вооружённых силах была создана группировка в 30 тыс. военных для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 05:38
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«Союзмультфильм» намерен вернуть права на Чебурашку

Вести.Ru вчера в 20:10
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Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили

Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Вести.Ru 22 апреля в 08:44
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