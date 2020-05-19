Экономика
Национальная служба новостейВ нерабочем апреле снижение ВВП России достигло 28%
Номинальный ВВП России - рассчитывается в текущих ценах - в апреле, который из-за распространения COVID-19 был объявлен нерабочим, составил 6,3 трлн рублей. А это на 28% меньше, чем в апреле 2019-го. Как пишет РБК, это следует из ежемесячного отчета Минфина.
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с чего всё началось
Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.РБКвчера в 17:00
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