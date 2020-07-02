Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ нескольких музеях Москвы выявили вспышки коронавируса

После начала работы музеев в Москве произошло несколько локальных вспышек коронавируса, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры города Антон Горянов. По его словам, заболели по три-четыре человека.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

В столичных музеях произошли вспышки коронавируса. Несмотря на это они продолжают принимать посетителей

Эхо Москвы11:06

В нескольких музеях Москвы выявили вспышки коронавируса

Коммерсантъ15:58

В музеях Москвы после открытия выявили локальные вспышки COVID-19

РБК14:28

Департамент культуры Москвы не располагает информацией о вспышках коронавируса в музеях

ТАСС16:19

Вспышки коронавируса после начала работы произошли в нескольких музеях Москвы

Фонтанка.Ру08:27

В открывшихся музеях Москвы зафиксированы вспышки коронавируса

BFM.ru08:22

В нескольких музеях Москвы после открытия произошли локальные вспышки коронавируса

Интерфакс06:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
4,1K
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
503
Политика

ЦИК обработал 90% протоколов голосования по поправкам в Конституцию

Почти 78% россиян поддержали поправки в Конституцию, свидетельствуют данные ЦИК России по итогам обработки 90% протоколов.
Взгляд.ру вчера в 17:56
4
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
392
Баскетбол

«Барселона» объявила об уходе Анте Томича

Sports.ru 15:34
Экономика

Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова

ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Технологии

Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки

Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали ряд новых опций приложения.
Live24 12:51
11
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
37
Политика

Захарова назвала сообщения о «сговоре» РФ с талибами «фальшивкой»

Валерий Мельников / РИА Новости Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения в американских СМИ о "сговоре" России с талибами.
РЕН ТВ 15:26
Общество

Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве

«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС.
RT на русском 16:14
1K
Технологии

Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10

Astera 12:17
21
Армия и оружие

Украинские силовики в Донбассе получат американские комплексы Javelin

Газета.Ru 09:43
2
Политика

В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках

Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК 12:30
82
Политика

Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам

Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости 14:05
171
Шоу-бизнес

Дочь Бодрова-младшего впервые вышла в свет

Дочь актера Сергея Бодрова-младшего Ольга впервые вышла к широкой публике.
Рамблер 15:06
15
Гаджеты

Xiaomi презентовала 65-дюймовый OLED-телевизор за $1840

Как сообщает ToDay News Ufa, продажи первого 65-дюймового OLED-телевизора стартуют 3 июля. Уже известна цена – 1840 долларов.
ToDay News Ufa 09:47
11
Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

Известия 09:16
391
Здоровье

Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
101
Экономика

Квартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода

Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир".
Газета.Ru 12:36
14
Шоу-бизнес

Костенко устроила скандал из-за решения суда по алиментам Тарасова

ФАН 30 июня в 22:47
32
Кино

Назван русский «голос» главного героя Mafia: Definitive Edition

NewInform 05:00
Киберспорт

Игра Call of Duty: Modern Warfare получила масштабное обновление

REGNUM 30 июня в 02:53
Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
473
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Газета.Ru 04:16
289
Общество

ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя

«Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных СМС о ранее проведенных архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 16:18
21
Экономика

Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 14:06
90
Общество

Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

Газета.Ru 14:29
1,2K
Футбол

Чалов стал одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов "Вольфсбурга" По информации источника, немецкий клуб рассматривает приобретение 22-летнего российского нападающего как одну из трёх главных трансферных целей, которые клуб Бундеслиги наметил для себя на лето.
Metaratings 15:53
Общество

Жертвами неизвестной болезни в Ботсване стали уже 275 слонов

REGNUM 15:39
14
Игры

Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles

Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное