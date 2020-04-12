Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ нескольких регионах России прогнозируют аномально холодную погоду

В ближайшие дни температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщили в Гидрометцентре. В Москве в начале недели будет облачно и небольшой дождь.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре сообщили, что в регионах юга России ожидаются аномальные холода

Температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Вильфанд предупредил о похолодании в ряде регионов России

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В российские регионы придет аномально холодная погода

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Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах

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Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде на юге России

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Гидрометцентр РФ: в южных регионах страны ожидается аномальное похолодание

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Россиян предупредили об аномальных холодах

Lenta.ru02:21

В Гидрометцентре сообщили, что в регионах юга России ожидаются аномальные холода

ТАСС00:38
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Общество

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Общество

В Курской области умер первый больной коронавирусом

По последним данным, в Курской области зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
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Общество

В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу

В Москве в пятницу, 10 апреля на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
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Политика

Песков рассказал об интенсивности графика Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина график работы в настоящее время интенсивнее, чем обычно.
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Общество

Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках

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Пасхальные службы в храмах Москвы и Подмосковья пройдут без прихожан

В преддверии Пасхи и по благословению Патриарха Кирилла в московских храмах и храмах Подмосковья проведут неделю служб без прихожан — с 12 по 19 апреля, то есть — и во время празднования Воскресения Христова.
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Общество

В России зафиксировали рекордное число смертей зараженных за сутки

За последние сутки в России скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:53
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Общество

Голикова назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции

В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей.
РИА Новости 06:40
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Происшествия

В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM 04:33
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Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс вчера в 06:45
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
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Общество

В Хабаровске сел самолет «Авроры», доставивший россиян из Южной Кореи

РИА Новости 06:18
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Общество

Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина

Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань вчера в 11:06
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Политика

Глава МИД Германии предложил использовать бюджет ЕС для «оживления»

Берлин, 12 апреля 2020, 13:50 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал использовать бюджет Евросоюза для оживления содружества после окончания пандемии коронавируса, об этом 12 апреля сообщает Welt am Sonntag.
REGNUM 06:50
Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации

Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
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Fallout 76 уже можно предварительно заказать и загрузить в Steam

Компания Valve объявила, что Fallout 76 уже можно предварительно заказать в Steam за 1999 рублей.
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Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

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В Иране задумались о признании коронавируса биологическим оружием

Иран изучает возможность того, что коронавирус по своему происхождению может являться биологическим оружием.
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Патриарх Кирилл раскрыл смысл пандемии

Нынешняя пандемия коронавируса призвана заставить людей задуматься о смысле своей жизни, понять, что не хлебом единым жив человек, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после службы в храме Христа Спасителя по случаю Вербного воскресенья.
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Зеленский заявил об усталости от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильно устал от работы по борьбе с коронавирусом.
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Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла размер своей пенсии

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В России расширили список пострадавших от коронавируса отраслей

В России расширили список пострадавших от коронавируса отраслей — в новый перечень попали стоматология и демонстрация кино.
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«Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе

На следующей неделе москвичей ожидает резкое похолодание.
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Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10

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В Прикамье подтвердили ещё 15 случаев заражения коронавирусом

Пермь, 12 апреля 2020, 11:58 — REGNUM В Пермском крае федеральная лаборатория подтвердила 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
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Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
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У коронавируса нашли новые симптомы

В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
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