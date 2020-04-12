Общество
КоммерсантъВ нескольких регионах России прогнозируют аномально холодную погоду
В ближайшие дни температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщили в Гидрометцентре. В Москве в начале недели будет облачно и небольшой дождь.
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с чего всё началось
Температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС00:38
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Общество
В Ярославской области выявили 14 новых случаев коронавируса
Всего в регионе 27 человек заразились Covid-19 За минувшие сутки в Ярославской области официально подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
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Происшествия
В Тульской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе трое - в Тульской области.
РИА Новости 04:29
Общество
В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом
По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
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Свежие патенты AMD намекают на разработку монструозных гибридных процессоров
В августе 2015 года стало известно, что компания AMD ведёт разработку мощнейшего APU под названием Exascale Heterogeneous Processor (EHP).
3DNews 10 апреля в 11:28
Происшествия
Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске
По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
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Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Религия
В московских храмах проведут неделю служб без прихожан
В московских храмах проведут неделю служб с 12 по 19 апреля без прихожан.
Lenta.ru вчера в 19:56
Общество
МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции
«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
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Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
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Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков.
Lenta.ru вчера в 23:40
Общество
Самолет из Сеула с россиянами приземлился во Владивостоке
Российская газета 05:20
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The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России
REGNUM 10 апреля в 01:42
Хоккей
Скончался 25-летний хоккеист «Эдмонтона» Кейв
Sport24.ru вчера в 11:43
Кино
Netflix и Apple претендуют на новый фильм Мартина Скорсезе
Народные новости 02:34
Здоровье
На Кубани выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае выявлен 31 подтвержденный случай COVID-2019 за минувшие сутки - рекордное число заболеваний с начала эпидемии для региона.
Российская газета 04:28
Происшествия
В Пермском крае выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 04:06
Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
Кино
Актеры «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала
Все главные актеры телесериала «Сваты» будут сниматься в продолжении проекта, в седьмом сезоне которого появятся новые персонажи и случатся интересные события.
OAnews вчера в 13:55
Общество
Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве
Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец вчера в 04:44
Общество
Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом
«Один случай зарегистрирован в Судогде, два — в Юрьев-Польском, один в — Гусь-Хрустальном и ещё два в Муроме», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
Провинция.ру вчера в 05:12
Культура
За сутки «Щелкунчик» Большого театра посмотрели более 800 тыс. раз
Онлайн-трансляцию одного из самых популярных спектаклей Большого театра — балета «Щелкунчик» — за сутки посмотрели более 800 тыс. человек.
Невские Новости вчера в 16:22
Общество
Оперштаб сообщил о росте числа больных пневмонией в Москве
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RT на русском 04:24
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:59
Политика
Макрон допустил дальнейшее закрытие границ
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября.
Вести.Ru вчера в 08:28
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 02:56