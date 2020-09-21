В номере Навального в отеле Томска проверили качество воды
Представитель администрации отеля Xander Hotel в Томске, где останавливался российский блогер Алексей Навальный, рассказала о качестве бутилированной воды, которую размещают в номерах гостиницы. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, воду гостинице предоставляет проверенный поставщик.В источнике
С чего всё началось
В томском отеле рассказали о результатах проверки в номере Навального
Роспотребнадзор проверял томский отель, где останавливался Алексей Навальный, сообщила РИА Новости представитель администрации гостиницы.
РИА Новости02:29
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