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Газета.Ru
Газета.Ru

В номере Навального в отеле Томска проверили качество воды

Представитель администрации отеля Xander Hotel в Томске, где останавливался российский блогер Алексей Навальный, рассказала о качестве бутилированной воды, которую размещают в номерах гостиницы. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, воду гостинице предоставляет проверенный поставщик.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В томском отеле рассказали о результатах проверки в номере Навального

Роспотребнадзор проверял томский отель, где останавливался Алексей Навальный, сообщила РИА Новости представитель администрации гостиницы.
РИА Новости02:29
Подробнее о событии
URA.Ru

Журналисты проверили номер Навального на безопасность

URA.Ru02:11
Lenta.ru

В российском отеле рассказали о проверке в номере Навального

Lenta.ru01:28
Газета.Ru

В номере Навального в отеле Томска проверили качество воды

Газета.Ru01:21
РБК

В томской гостинице рассказали о визите соратников Навального в его номер

РБК02:25
Московский Комсомолец

Роспотребнадзор проверял номер Навального в томской гостинице

Московский Комсомолец01:00
РИА Новости

Журналист РИА Новости проверила на себе безопасность номера Навального

РИА Новости01:14
Комсомольская правда

Блоггер и буль-буль-буль бутылочка, Брежнев, Навальный и Нобель, удаление Терешковой из думской залы, «До скорой встречи. Фантомас»

Комсомольская правда18:00

Двухлетний ребенок выжил, выпав с девятого этажа в Екатеринбурге

Двухлетний мальчик в Екатеринбурге выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости02:38
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В России начались испытания китайской вакцины от коронавируса

Первая группа добровольцев в Москве сделала прививку китайской вакциной от коронавируса в ходе третьей фазы ее клинических испытаний, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс».
Ведомости03:21
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Названы самые ожидаемые новинки Пекинского автосалона

Международный автосалон, который состоится в столице Китая уже через несколько дней, является, пожалуй, самым ожидаемым автомобильным мероприятием текущего года, поскольку это единственное авто-шоу в 2020 году.
32CARS.ru19 сентября в 04:40
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В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

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Известия18:43
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Путин распорядился ускорить поставку вакцины «Спутник V» в Белоруссию

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Глава латвийской государственной компании «Латвийская железная дорога» Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране по причине того, что РФ перенаправила товаропоток в собственные порты.
Моя Москва.онлайнвчера в 02:50
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