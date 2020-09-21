Комсомольская правда 20

Представитель администрации отеля Xander Hotel в Томске, где останавливался российский блогер Алексей Навальный, рассказала о качестве бутилированной воды, которую размещают в номерах гостиницы. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, воду гостинице предоставляет проверенный поставщик.