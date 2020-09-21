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Газета.Ru
Газета.Ru

В номере Навального в отеле Томска проверили качество воды

Представитель администрации отеля Xander Hotel в Томске, где останавливался российский блогер Алексей Навальный, рассказала о качестве бутилированной воды, которую размещают в номерах гостиницы. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, воду гостинице предоставляет проверенный поставщик.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В томском отеле рассказали о результатах проверки в номере Навального

Роспотребнадзор проверял томский отель, где останавливался Алексей Навальный, сообщила РИА Новости представитель администрации гостиницы.
РИА Новости02:29
Подробнее о событии
РБК

В томской гостинице рассказали о визите соратников Навального в его номер

РБК02:25
РИА Новости

Журналист РИА Новости проверила на себе безопасность номера Навального

РИА Новости01:14
Газета.Ru

В номере Навального в отеле Томска проверили качество воды

Газета.Ru01:21
URA.Ru

Журналисты проверили номер Навального на безопасность

URA.Ru02:11
Московский Комсомолец

Роспотребнадзор проверял номер Навального в томской гостинице

Московский Комсомолец01:00
Lenta.ru

В российском отеле рассказали о проверке в номере Навального

Lenta.ru01:28
Комсомольская правда

Блогер и буль-буль-буль бутылочка, Брежнев, Навальный и Нобель, удаление Терешковой из думской залы, «До скорой встречи. Фантомас»

Комсомольская правда18:00

МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3
Российская газета05:52
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Литва, Польша и Румыния призвали ЕС дать Белоруссии безвизовый режим

Варшава, 21 сентября 2020, 10:52 — REGNUM Безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) призвали Европейский союз дать Белоруссии Литва, Польша и Румыния.
REGNUM03:52
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Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, сообщил в понедельник, 21 сентября, генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
Известия04:12
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Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
1,1K

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
1K

В Петербурге задержали курсанта, заподозренного в убийстве матери

Санкт-Петербург, 21 сентября 2020, 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 19-летнего курсанта государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, которого подозревают в убийстве матери.
REGNUM05:05
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ВВС США предупредили о возможном падении российского спутника на Землю

По данным военных ВВС США прогнозируется, что спутник «Монитор-Э», находящийся на орбите с минимальной высотой 188 километров и максимальной — 196 километров, окажется в атмосфере 22 сентября около 6.43 мск над Индийским океаном в координатах 7.5 градуса южной широты и 74.9 градуса восточной долготы.
ИА Красная Весна04:26
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ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru05:55
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Банки создают альтернативу займам до получки

Банки создают альтернативу займам до получки Альфа-банк запустил инновационный для российского банковского рынка продукт, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно.
Коммерсантъ01:02
10

Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Андрей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет.
Газета.Ru05:40
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