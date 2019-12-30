Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Трансляцию видеообращения вел телеканал «1+1». Украинский лидер напомнил соотечественникам, что они разные и в этом смысле призвал страну к объединению.

Зеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении

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