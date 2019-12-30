Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Трансляцию видеообращения вел телеканал «1+1». Украинский лидер напомнил соотечественникам, что они разные и в этом смысле призвал страну к объединению.
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Зеленский назвал новую национальную идею Украины

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RT на русскомвчера в 19:39

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

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Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Lenta.ruвчера в 18:52

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Life.ruвчера в 17:43

Зеленский призвал украинцев в 2020 году ежедневно быть единой страной

РБКвчера в 17:37

Зеленский: в 2020 году Украина должна вернуть свои территории

URA.Ruвчера в 18:59
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Лучшие космические снимки 2019 года

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РИА Новости вчера в 10:55
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В России запрещается ездить на автомобилях без номеров

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RT на русском вчера в 13:57
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В России нашли способ упростить и удешевить производство лазеров

Открытие позволит значительно удешевить и упростить производство лазерной оптики, а также поможет добиться большей мощности излучения.
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Вакцина от гриппа «разогрела» человеческие опухоли в мышах

Ученые предложили использовать вакцину от гриппа в качестве дополнительной противоопухолевой терапии.
N+1 вчера в 05:38
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В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

ТАСС вчера в 18:54
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Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»

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Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

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Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
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Если — нет, проверить состояние трасс всегда можно с помощью нашего раздела Web-камеры.
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РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов

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