Общество
Российская газетаВ новогодних гуляниях приняли участие 6,5 млн человек по всей России
В праздничных мероприятиях в ночь на 1 января 2020 года приняли участие около 6,5 миллионов человек. Всего по всей России было организовано 10,5 тысячи новогодних мероприятий. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появилась в социальной сети
Накануне на личной страничке Анастасии Заворотнюк появилась новая запись.
Здоровье
Ученый рассказал, как минимизировать риск инфаркта в праздничные дни
Глава Национального общества по изучению атеросклероза (НОА), главный научный сотрудник ФГБУ, доктор медицинских наук Игорь Сергиенко считает, что правильное питание, минимальное потребление алкоголя и регулярная физическая активность позволят минимизировать риск возникновения инфаркта и других серьезных кардиологических проблем в праздничные дни.
Политика
Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом
Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти».
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Авто
Названы самые покупаемые SUV стоимостью 4-5 млн рублей
На втором месте рейтинга самых покупаемых SUV стоимостью 4-5 млн рублей располагается BMW X5 с результатом 4 348 единиц и средней ценой 5 195 000 рублей.
Происшествия
СМИ: 7-летнюю девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь
В Москве правоохранительные органы разыскивают 7-летнюю девочку, которую в новогоднюю ночь похитила неизвестная женщина.
Общество
Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Спорт
Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования престижного турнира "Тур де Ски", который проходит в итальянском Тоблахе.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Экономика
Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составит 12 130 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.
Политика
Хорватия начинает полугодовое председательство в Совете ЕС
Хорватия с 1 января заступает на полугодовое председательство в Совете Европейского союза. Об этом информирует МИД страны.
Общество
В Минздраве рассказали о правильной закуске
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с RT рассказал, какими продуктами лучше закусывать алкогольные напитки.
Происшествия
Три десятка животных сгорели в вольере зоопарка в Германии
На западе Германии в новогоднюю ночь с зоопарке Крефельда полностью сгорел вольер с обезьянами, все они погибли, сообщила пресс-служба учреждения.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Космос
Астронавт NASA установила рекорд по длительности пребывания в космосе
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Политика
Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану
Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, который США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде, при этом он подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту Соединенных Штатов.
Общество
В России вступил в силу закон о любительской рыбалке
В России с 1 января 2020 года вступил в силу закон о любительском рыболовстве.
Общество
Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина
На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях на Майдане в 2014 году
Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали о начале расстрела сотрудников подразделения во время протестов в центре Киева в 2014 году.
Гаджеты
Realme X50 показал свои возможности в бенчмарке
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре поделился результатами тестирования флагманского смартфона Realme X50 в популярном бенчмарке Geekbench.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Энергетика
Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
Футбол
Дзюба: надеюсь, в новом году забудем негатив и злость
Футболист сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба пожелал всем забыть негатив и злость в новом году.