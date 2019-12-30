В праздничных мероприятиях в ночь на 1 января 2020 года приняли участие около 6,5 миллионов человек. Всего по всей России было организовано 10,5 тысячи новогодних мероприятий. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В новогодних гуляниях приняли участие 6,5 млн человек по всей России

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