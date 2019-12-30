Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ новогодних гуляниях приняли участие 6,5 млн человек по всей России

В праздничных мероприятиях в ночь на 1 января 2020 года приняли участие около 6,5 миллионов человек. Всего по всей России было организовано 10,5 тысячи новогодних мероприятий. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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По всей России в массовых мероприятиях в новогоднюю ночь приняли участие шесть с половиной миллиона человек

Эхо Москвы05:00

В массовых мероприятиях в новогоднюю ночь участвовали 6,5 млн россиян

Коммерсантъ07:49

В новогодних гуляниях в России приняли участие 6,5 млн человек

РБК06:00

В новогодних гуляниях по всей России приняли участие 6,5 млн человек

RT на русском05:27

Более 6,5 млн россиян поучаствовали в новогодних гуляниях

Телеканал 360°08:28

В массовых мероприятиях в новогоднюю ночь приняли участие 6,5 млн россиян

ТАСС04:55

В новогодних гуляниях в России участвовали почти 6,5 миллиона человек

РИА Новости04:54
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Общество

Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке

Коммерсантъ 08:49
Хоккей

Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
РИА Новости вчера в 11:29
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Накануне на личной страничке Анастасии Заворотнюк появилась новая запись.
Vologda-poisk.ru 00:11
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Ученый рассказал, как минимизировать риск инфаркта в праздничные дни

Глава Национального общества по изучению атеросклероза (НОА), главный научный сотрудник ФГБУ, доктор медицинских наук Игорь Сергиенко считает, что правильное питание, минимальное потребление алкоголя и регулярная физическая активность позволят минимизировать риск возникновения инфаркта и других серьезных кардиологических проблем в праздничные дни.
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Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом

Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти».
Известия вчера в 02:38
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

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Газета.Ru 30.12.19 в 06:54
Авто

Названы самые покупаемые SUV стоимостью 4-5 млн рублей

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Происшествия

СМИ: 7-летнюю девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь

В Москве правоохранительные органы разыскивают 7-летнюю девочку, которую в новогоднюю ночь похитила неизвестная женщина.
Московский Комсомолец 08:26
Общество

Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Коммерсантъ 30.12.19 в 19:43
Спорт

Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»

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Вести.Ru 07:55
Политика

Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 04:39
Общество

Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Lenta.ru 09:11
Экономика

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составит 12 130 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.
ТАСС вчера в 16:08
Политика

Хорватия начинает полугодовое председательство в Совете ЕС

Хорватия с 1 января заступает на полугодовое председательство в Совете Европейского союза. Об этом информирует МИД страны.
Инфорос 07:09
Общество

В Минздраве рассказали о правильной закуске

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с RT рассказал, какими продуктами лучше закусывать алкогольные напитки.
RT на русском 07:14
Происшествия

Три десятка животных сгорели в вольере зоопарка в Германии

На западе Германии в новогоднюю ночь с зоопарке Крефельда полностью сгорел вольер с обезьянами, все они погибли, сообщила пресс-служба учреждения.
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Политика

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Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Lenta.ru 07:46
Космос

Астронавт NASA установила рекорд по длительности пребывания в космосе

Телеканал 360° 28.12.19 в 19:35
Происшествия

В центре Владивостока сожгли фигуру мыши

РБК 02:05
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
Политика

Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану

Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, который США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде, при этом он подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту Соединенных Штатов.
РИА Новости 05:45
Общество

В России вступил в силу закон о любительской рыбалке

В России с 1 января 2020 года вступил в силу закон о любительском рыболовстве.
ТК Звезда 03:07
Общество

Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина

На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.
YA62.ru вчера в 07:35
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях на Майдане в 2014 году

Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали о начале расстрела сотрудников подразделения во время протестов в центре Киева в 2014 году.
Rambler News Service вчера в 00:51
Гаджеты

Realme X50 показал свои возможности в бенчмарке

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре поделился результатами тестирования флагманского смартфона Realme X50 в популярном бенчмарке Geekbench.
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Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
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Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru 06:56
Энергетика

Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром

Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
Московский Комсомолец 30.12.19 в 21:48
Футбол

Дзюба: надеюсь, в новом году забудем негатив и злость

Футболист сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба пожелал всем забыть негатив и злость в новом году.
РИА Новости 06:10
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