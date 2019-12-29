Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ новогоднюю ночь в Москве похитили 7-летнюю девочку

В Москве 31 декабря похитили 7-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте МВД. По информации полиции, инцидент произошел на улице Яблочкова в Бутырском районе столицы.
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Видео: 7-летнюю девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают в Москве 7-летнюю девочку. В новогоднюю ночь ребенка от подъезда увела неизвестная женщина. Инцидент зафиксировала камера наблюдения.
РЕН ТВ07:47

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Девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь

Взгляд.ру08:46

Неизвестная женщина похитила ребенка в новогоднюю ночь в Москве

Телеканал 360°10:14

Неизвестная женщина похитила ребёнка в Москве

News.ru10:07

В новогоднюю ночь в Москве похитили 7-летнюю девочку

Lenta.ru10:23

В Москве нашли пропавшую семилетнюю девочку и её похитительницу

Life.ru10:36

СМИ: 7-летнюю девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь

Московский Комсомолец08:26

Пропавшую в Москве в Новый год девочку нашли в метро

РЕН ТВ08:48
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Шоу-бизнес

Наталья Водянова рассказала о скором замужестве

Lenta.ru 07:46
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 08:45
Экономика

Россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам

Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, сообщает РИА «Новости».
Росбалт вчера в 01:42
Недвижимость

Вступил в силу закон о расчете налога на недвижимость по кадастру

Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о новых нормах расчета ставки налога на имущества, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 20:06
Политика

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости 05:04
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
Автоспорт

Роберт Кубица объявлен резервным пилотом Alfa Romeo

Экс-пилот Williams Роберт Кубица проведёт сезон-2020 в качестве резервного гонщика команды Alfa Romeo.
Autosport.com.ru 07:12
Здоровье

Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
News.ru вчера в 11:04
Общество

«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Гаджеты

В Сети опубликовали параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT

В сети раскрыли характеристик Radeon RX 5600 XT, которую покажут на CES.
Astera 29.12.19 в 17:06
Кино

Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
Игромания.ру вчера в 01:56
Политика

СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
РИА Новости вчера в 08:25
Кино

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
ТАСС вчера в 16:20
Культура

София Ротару появилась в новогодних шоу главных телеканалов страны

Газета.Ru 05:36
Политика

Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих и глава союза еврейских общин в Польше Клара Колодейская-Полтын нашли аргументы в поддержку бывшего посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского.
Вести.Ru 01:40
Политика

МИД Германии осудил нападения на посольство США в Багдаде

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде 31 декабря стоят "террористы и союзники Ирана".
ТАСС 10:16
Спорт

Устюгов вновь возглавил общий зачет «Тур де Ски», Большунов — второй

Российский лыжник Сергей Устюгов вновь возглавил общий зачет лыжной многодневки «Тур де Ски» по итогам трех гонок.
Нева Спорт вчера в 09:51
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января

С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Известия 29.12.19 в 16:02
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили пьяного мужчину, избившего жену

В городе Камышлов на юге Свердловской области полиция застрелила пьяного мужчину, который избил жену и набросился на сотрудников правоохранительных органов с монтировкой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:29
Общество

Екатеринбуржцы раскритиковали Ледовый городок после новогодней ночи

Жители Екатеринбурга раскритиковали Ледовый городов на площади 1905 после новогодней ночи.
КП - Екатеринбург 03:24
Гаджеты

Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

iReactor 30.12.19 в 23:34
Происшествия

У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей

Известия 02:17
Происшествия

Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.
News.ru 10:16
Политика

Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Известия вчера в 23:04
Общество

Главный нарколог Минздрава РФ перечислил «правильные» закуски

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предупредил россиян, которые на новогодних каникулах собираются употреблять алкогольные напитки, что закуски лучше выбирать легкие.
Инфо24 07:30
Авто

Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей

Как стало известно, порядка 640 тысяч автомобилей имеют разные дефекты.
Tvoe-avto.com 30.12.19 в 03:21
Общество

Папа Римский извинился за то, что ударил женщину

Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Газета.Ru 07:39
Армия и оружие

Из Чечни на службу в армию отправились 500 новобранцев

Из Чечни, начиная с 2014 года, в армию ежегодно призывают по 500 человек.
REGNUM вчера в 00:55
Экономика

В РФ поднялись минимальные розничные цены на водку и коньяк

С 1 января 2020 года в России повышаются минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди.
News.ru 02:24
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
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