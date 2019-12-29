Сотрудники правоохранительных органов разыскивают в Москве 7-летнюю девочку. В новогоднюю ночь ребенка от подъезда увела неизвестная женщина. Инцидент зафиксировала камера наблюдения.

с чего всё началось

В Москве 31 декабря похитили 7-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте МВД. По информации полиции, инцидент произошел на улице Яблочкова в Бутырском районе столицы.

В новогоднюю ночь в Москве похитили 7-летнюю девочку

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