Происшествия
Lenta.ruВ новогоднюю ночь в Москве похитили 7-летнюю девочку
В Москве 31 декабря похитили 7-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте МВД. По информации полиции, инцидент произошел на улице Яблочкова в Бутырском районе столицы.
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с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают в Москве 7-летнюю девочку. В новогоднюю ночь ребенка от подъезда увела неизвестная женщина. Инцидент зафиксировала камера наблюдения.РЕН ТВ07:47
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Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Экономика
Россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам
Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, сообщает РИА «Новости».
Недвижимость
Вступил в силу закон о расчете налога на недвижимость по кадастру
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о новых нормах расчета ставки налога на имущества, сообщает ИА REGNUM.
Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Автоспорт
Роберт Кубица объявлен резервным пилотом Alfa Romeo
Экс-пилот Williams Роберт Кубица проведёт сезон-2020 в качестве резервного гонщика команды Alfa Romeo.
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
Общество
«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
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В Сети опубликовали параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT
В сети раскрыли характеристик Radeon RX 5600 XT, которую покажут на CES.
Кино
Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра
Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
Политика
СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония
Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
Политика
Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих и глава союза еврейских общин в Польше Клара Колодейская-Полтын нашли аргументы в поддержку бывшего посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского.
Политика
МИД Германии осудил нападения на посольство США в Багдаде
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде 31 декабря стоят "террористы и союзники Ирана".
Спорт
Устюгов вновь возглавил общий зачет «Тур де Ски», Большунов — второй
Российский лыжник Сергей Устюгов вновь возглавил общий зачет лыжной многодневки «Тур де Ски» по итогам трех гонок.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января
С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили пьяного мужчину, избившего жену
В городе Камышлов на юге Свердловской области полиция застрелила пьяного мужчину, который избил жену и набросился на сотрудников правоохранительных органов с монтировкой, передает РИА "Новости".
Общество
Екатеринбуржцы раскритиковали Ледовый городок после новогодней ночи
Жители Екатеринбурга раскритиковали Ледовый городов на площади 1905 после новогодней ночи.
Гаджеты
Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
Происшествия
Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.
Политика
Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем
Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Общество
Главный нарколог Минздрава РФ перечислил «правильные» закуски
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предупредил россиян, которые на новогодних каникулах собираются употреблять алкогольные напитки, что закуски лучше выбирать легкие.
Авто
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
Как стало известно, порядка 640 тысяч автомобилей имеют разные дефекты.
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Армия и оружие
Из Чечни на службу в армию отправились 500 новобранцев
Из Чечни, начиная с 2014 года, в армию ежегодно призывают по 500 человек.
Экономика
В РФ поднялись минимальные розничные цены на водку и коньяк
С 1 января 2020 года в России повышаются минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.