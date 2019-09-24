Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВ новой Лиге наций Россия сыграет во втором дивизионе

3. Матч за Суперкубок УЕФА-2021 пройдет в Белфасте. 4. Изменен формат следующего розыгрыша Лиги наций, которая пройдет в 2020 и 2021 годах. Лиги А, В и С теперь будут состоять из 16 команд, а в Лиге D сыграют семь сборных.
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УЕФА думает над реформой Лиги наций

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Sportbox.RUвчера в 14:28

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Спорт-Экспрессвчера в 15:00

УЕФА расширил высший дивизион Лиги наций

Газета.Ruвчера в 16:10
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