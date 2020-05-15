Музыка
TverlifeLittle Big выступит онлайн на Евровидении 16 мая
Главный концерт Евровидения-2020 «Europe Shine A Light» состоится 16 мая. Его можно посмотреть на «Первом канале» и странице конкурса на YouTube (18+).
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Группа «Little Big» не будет выступать в онлайн-концерте «Евровидения»
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Песне группы Little Big прогнозируют успех в финале онлайн-шоу «Евровидение»
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 06:09
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Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
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Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) начали в среду предполетный карантин.
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