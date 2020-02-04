Общество

RT на русскомRT на русскомВ Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
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с чего всё началось

Штрафы по статьям нового КоАП можно будет оплатить со скидкой 50%

Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.
ТАССвчера в 18:01

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Россиянам сделают 50% скидки на большинство административных штрафов

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Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

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Lenta.ruвчера в 18:45

Штрафы по статьям нового КоАП можно будет оплатить со скидкой 50%

ТАССвчера в 18:01
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В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека

Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
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Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, которая дружит с певицей Любовью Успенской, принесла извинения артистке за скандальный эфир, где главной героиней стала 30-летняя дочь исполнительницы Татьяна Плаксина.
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Кокорин оформил дубль в товарищеском матче «Зенита-2»

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. Примечательно, что дубль в составе победителей оформил нападающий Александр Кокорин.
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Происшествия

Стала известна судьба тел погибших в Сирии спецназовцев ФСБ

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Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

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Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

«Первый канал» с 10 февраля запускает новое вечернее ток-шоу, ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы телеканала.
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Политика

В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции

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Стало известно о состоянии пациента с коронавирусом из Забайкалья

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Коммерсантъ вчера в 03:00
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REGNUM 02:02
Политика

В США официально стартует президентская кампания

В США сегодня официально стартует президентская кампания.
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

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Общество

В Макао закроют все казино из-за коронавируса

Власти Макао решили приостановить работу всех казино на две недели из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы региона Хо Иат Сенга.
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Общество

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Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
REGNUM 01:43
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru 02 февраля в 21:25
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В Китае за 10 дней построили больницу для больных коронавирусом

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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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Не надеются на какие-либо изменения в лучшую сторону 46%, ждут ухудшения ситуации 9% респондентов.
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Около трети случаев рака ассоциированы с отсутствием привычки следовать здоровому образу жизни, а так как риск развития онкологического заболевания есть у каждого человека, то снизить вероятность возникновения серьезных заболеваний помогают регулярные обследования и здоровый образ жизни.
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Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
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Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Российская газета вчера в 03:12
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Россия начала производить С-400 для Индии

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