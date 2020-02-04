Общество
RT на русскомВ Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП
Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
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Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.ТАССвчера в 18:01
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Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека
Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандал с ее дочерью
Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, которая дружит с певицей Любовью Успенской, принесла извинения артистке за скандальный эфир, где главной героиней стала 30-летняя дочь исполнительницы Татьяна Плаксина.
Происшествия
В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Общество
«Магнит» приостановил поставку овощей и фруктов из Китая
Футбол
Кокорин оформил дубль в товарищеском матче «Зенита-2»
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. Примечательно, что дубль в составе победителей оформил нападающий Александр Кокорин.
Происшествия
Стала известна судьба тел погибших в Сирии спецназовцев ФСБ
Официально подтверждена гибель одного спецназовца — лейтенанта Всеволода Трофимова из управления «С» ЦСН ФСБ.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»
«Первый канал» с 10 февраля запускает новое вечернее ток-шоу, ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы телеканала.
Фигурное катание
Алина Загитова разочаровала зрителей ледового шоу в Доброграде
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова разочаровала своих поклонников в парк-отеле «Доброград», где она выступала в ледовом шоу.
Здоровье
Стало известно о состоянии пациента с коронавирусом из Забайкалья
Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкалье с новым типом коронавирусом, идет на поправку.
Общество
МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах
В России могут начать выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начитаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, выяснил "Ъ".
Общество
«Уральские авиалинии» не пустили граждан СНГ на борт из Китая
В аэропорту Сиань-Сяньян (Китай) представители авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались пустить на рейс до Екатеринбурга несколько десятков пассажиров.
Политика
В США официально стартует президентская кампания
В США сегодня официально стартует президентская кампания.
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Общество
В Макао закроют все казино из-за коронавируса
Власти Макао решили приостановить работу всех казино на две недели из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы региона Хо Иат Сенга.
Общество
РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Энергетика
«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое
Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем первого месяца 2019 года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
Здоровье
Подхвативших коронавирус иностранцев депортируют из России
Граждан Китая, которые привезли в Россию смертельный коронавирус могут депортировать из страны.
Происшествия
В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа
Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Общество
В Китае за 10 дней построили больницу для больных коронавирусом
Общество
Жители РФ ждут от нового правительства перемен к лучшему
Не надеются на какие-либо изменения в лучшую сторону 46%, ждут ухудшения ситуации 9% респондентов.
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике заболевания раком
Около трети случаев рака ассоциированы с отсутствием привычки следовать здоровому образу жизни, а так как риск развития онкологического заболевания есть у каждого человека, то снизить вероятность возникновения серьезных заболеваний помогают регулярные обследования и здоровый образ жизни.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Общество
Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Политика