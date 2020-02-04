Общество

Газета.RuГазета.RuВ новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой. По действующему законодательству 50-процентный дисконт возможен лишь по 7% деликтов.
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с чего всё началось

Штрафы по статьям нового КоАП можно будет оплатить со скидкой 50%

Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.
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В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

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Специалисты оперативных служб проверяют информацию о "минировании" Московского метрополитена, столичных вокзалов, а также ряда торгово-развлекательных центров, больниц и судов.
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Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон.
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За последние годы у онколога вышло три книги, в том числе «Правила долгой и здоровой жизни» и «Завтра начинается сегодня» (издательство «Бомбора»), где он рассказывает читателям, как заботиться о своем здоровье.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
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Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
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Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
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ВДВ получат мобильный ПТРК с дальностью поражения до 10 км

Подразделения российских воздушно-десантных войск вскоре получат на вооружение новый мобильный противотанковый ракетный комплекс.
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Экономика

АСВ начало выплачивать страховое возмещение через онлайн-приложение

Первыми воспользоваться новым сервисом и получить страховое возмещение через приложение «Сбербанк онлайн» могут вкладчики НВКбанка, отмечается в сообщении агентства.
Ведомости вчера в 07:47
Гаджеты

Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления

Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
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«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

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Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Домохозяйкам в России предложили платить пособие

Законопроект, который предполагает выплату пособия для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу России.
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Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
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ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
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Сегодня «Сельта» представит Смолова

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Общество

Экс-губернатора Кировской области Белых уволили из библиотеки колонии

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Происшествия

Адвокат заявил, что фигуранту дела Голунова угрожают сотрудники ФСБ

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Общество

Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17

Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
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Кокорин сделал дубль в матче за «Зенит-2»

Нева Спорт вчера в 10:57
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В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

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Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Политика

Совет директоров «Почты России» назначил Акимова гендиректором

Совет директоров «Почты России» назначил гендиректором госкомпании бывшего вице-премьера Максима Акимова, сообщил РБК источник, близкий к Акимову.
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Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
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Зять Рамзана Кадырова скрыл в декларации квартиру за $1 млн

Напомним, что ранее у семьи главы "Ростеха" Сергея Чемезова обнаружили недвижимость на Рублевке стоимостью в 4 млрд руб. Кроме того, у сестры нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина Натальи Стениной была найдена скрытая недвижимость на один миллиард рублей.
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Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

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РИА Новости вчера в 12:27
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