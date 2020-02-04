Общество

Газета.RuГазета.RuВ новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой. По действующему законодательству 50-процентный дисконт возможен лишь по 7% деликтов.
Читать в источнике
Комментировать567
с чего всё началось

Штрафы по статьям нового КоАП можно будет оплатить со скидкой 50%

Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.
ТАССвчера в 18:01

Подробнее о событии

Эксперт оценил скидку в 50% на оплату штрафов по новому КоАП

RT на русском01:31

Минюст сообщил о 50% скидке для оплаты большинства штрафов по новому КоАП

РБКвчера в 20:43

Штрафы по статьям нового КоАП можно будет оплатить со скидкой 50%

ТАССвчера в 18:01

Россиянам сделают 50% скидки на большинство административных штрафов

URA.Ruвчера в 20:03

Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

Известиявчера в 19:15

Россиянам разрешат оплатить большинство административных штрафов со скидкой

Lenta.ruвчера в 18:45

Минюст: штрафы со скидкой можно будет оплатить по 60% статей нового КоАПа

Коммерсантъвчера в 20:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Происшествия

В Волгоградской области мужчина избил работников перинатального центра

ТАСС 04:10
Политика

Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове

BFM.ru 00:15
Политика

Лукашенко упрекнул Россию в невыполнении обещания по ценам на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил об обещании РФ перевести Минск на внутрироссийские цены на газ, которое, по его словам, так и не было выполнено.
Известия 05:02
Общество

«Магнит» из-за коронавируса прекратил ввозить овощи и фрукты из Китая

АБН вчера в 06:29
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Хоккей

Умер 18-летний вратарь «Барыса»

View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Время Пресс вчера в 08:31
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 02:28
Политика

Лукашенко заявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в отношениях Минска и Вашингтона закончился период холода.
News.ru 03:06
Наука

Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

ToDay News Ufa 01:24
Здоровье

Россия готовится к масштабному распространению коронавируса

Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.
Вести.Ru 03:35
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru 00:22
Политика

Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы

"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.
РИА Новости 04:21
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Политика

Путина информируют о ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин получает информацию о ситуации с коронавирусом от оперативного штаба.
РЕН ТВ 04:00
Политика

38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства

По данным опроса «Левада-центра», 46% опрошенных считают, что с приходом новых министров ничего не изменится, 38% рассчитывают на улучшение положения дел в России.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Политика

Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
RT на русском 04:20
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Здоровье

Почти половина пациентов новосибирской ЦКБ СО РАН умирает в первые сутки после госпитализации

В результате число пролеченных пациентов с 2017 года снизилось более чем на две тысячи, число отказов от госпитализации выросло на 769.
Om1.ru вчера в 20:34
Здоровье

В России снизилась смертность от онкологических заболеваний

Показатель смертности от злокачественных новообразований в 2019 году в РФ снизился с 202,36 человека до 199,10 на 100 тысяч населения, а процент погибших от общего числа заболевших составил 21,3%, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
РИА Новости вчера в 08:08
Общество

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru вчера в 08:10
Футбол

Леонид Федун: Деньги волнуют только «Спартак» и «Краснодар»

Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун поучаствовал в видеоролике на ютуб-канале «Футбольный Биги».
ГЛАС.RU 03:30
Авто

Великобритания запретит продажу гибридных автомобилей

Если о запрете на дизельные машины в Европе известно давно, а электрокары в скором времени будут вытеснить бензиновые авто, то новость о постепенном запрете на продажу гибридных автомобилей стала неожиданной.
CarsWeek.ru вчера в 23:17
Гаджеты

Флагман Samsung Galaxy S20 появится в продаже 13 марта

Стоит отметить, что наушники продаются на рынке за 170 евро. На фото в Сети показали всю линейку смартфонов Samsung Galaxy S20.
Astera вчера в 15:48
Хоккей

Гретцки: Овечкин не промахивается

Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).
Чемпионат вчера в 23:50
Политика

Верховная рада уволила министра развития территорий Украины

Верховная рада Украины уволила министра развития общин и территорий Украины Алёну Бабак, сообщило 4 февраля информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 04:46
Общество

Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube

Выручка от подписок в приведённые выше финансовые показатели YouTube не включена, она (наряду с выручкой от продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home) относится к категории "прочее" в финансовом отчёте Alphabet - 5,3 млрд за последний квартал 2019-го.
Вести.Ru 00:17
Энергетика

Газпром сократил транзит газа через Украину

Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.
REGNUM вчера в 17:42
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката

Приключенческая комедия «Холоп» стала новым рекордсменом отечественного проката, собрав порядка 3,044 миллиарда рублей, сообщает Газета.ru.
Город под солнцем 03:50
Гаджеты

Ubuntu обошла Windows 10 по скорости работы

Дистрибутив Ubuntu обошел Windows 10 по скорости работы.
Актуальные Новости вчера в 12:13
Общество

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru вчера в 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное