Общество
Газета.RuВ новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%
После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой. По действующему законодательству 50-процентный дисконт возможен лишь по 7% деликтов.
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с чего всё началось
Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.ТАССвчера в 18:01
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
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По данным опроса «Левада-центра», 46% опрошенных считают, что с приходом новых министров ничего не изменится, 38% рассчитывают на улучшение положения дел в России.
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«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
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В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Здоровье
Почти половина пациентов новосибирской ЦКБ СО РАН умирает в первые сутки после госпитализации
В результате число пролеченных пациентов с 2017 года снизилось более чем на две тысячи, число отказов от госпитализации выросло на 769.
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В России снизилась смертность от онкологических заболеваний
Показатель смертности от злокачественных новообразований в 2019 году в РФ снизился с 202,36 человека до 199,10 на 100 тысяч населения, а процент погибших от общего числа заболевших составил 21,3%, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
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Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
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Авто
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Если о запрете на дизельные машины в Европе известно давно, а электрокары в скором времени будут вытеснить бензиновые авто, то новость о постепенном запрете на продажу гибридных автомобилей стала неожиданной.
Гаджеты
Флагман Samsung Galaxy S20 появится в продаже 13 марта
Стоит отметить, что наушники продаются на рынке за 170 евро. На фото в Сети показали всю линейку смартфонов Samsung Galaxy S20.
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Гретцки: Овечкин не промахивается
Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).
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Верховная рада Украины уволила министра развития общин и территорий Украины Алёну Бабак, сообщило 4 февраля информационное агентство «Укринформ».
Общество
Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube
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Газпром сократил транзит газа через Украину
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«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката
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Гаджеты
Ubuntu обошла Windows 10 по скорости работы
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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.