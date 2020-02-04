Общество

Газета.RuГазета.RuВ новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой. По действующему законодательству 50-процентный дисконт возможен лишь по 7% деликтов.
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с чего всё началось

Штрафы по статьям нового КоАП можно будет оплатить со скидкой 50%

Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.
ТАССвчера в 18:01

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В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

Газета.Ru01:46

Штрафы по статьям нового КоАП можно будет оплатить со скидкой 50%

ТАССвчера в 18:01

Минюст сообщил о 50% скидке для оплаты большинства штрафов по новому КоАП

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Минюст: штрафы со скидкой можно будет оплатить по 60% статей нового КоАПа

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URA.Ruвчера в 20:03

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Эксперт оценил скидку в 50% на оплату штрафов по новому КоАП

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