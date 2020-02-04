Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.

с чего всё началось

После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой. По действующему законодательству 50-процентный дисконт возможен лишь по 7% деликтов.

В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

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