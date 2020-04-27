Министерство юстиции Российской Федерации по результатам публичного обсуждения приняло решение не повышать размер штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях.

Минюст не стал повышать административные штрафы в новом КоАП

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