Администрация новосибирской школы №183 запретила проводить чаепития после резонансного инцидента с восьмилетней девочкой. Об этом сообщила журналистам директор Наталья Пермякова.

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

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