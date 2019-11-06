Администрация новосибирской школы № 183 запретила проводить чаепития после резонансного инцидента с восьмилетней девочкой. Об этом сообщила журналистам директор Наталья Пермякова.

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

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