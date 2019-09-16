Происшествия
Российская газетаВ новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Газовый баллон взорвался в одном из корпусов научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" новосибирского наукограда Кольцово. Как сообщает "Интерфакс", в результате инцидента пострадал человек.
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Армия и оружие
Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что логика стратегического сдерживания США сейчас вновь актуальна.
Политика Сегодня 11:57
Политика
Украина заложила в проект бюджета почти 10 млрд долларов на оборону
Премьер Алексей Гончарук заявил, что с 2020 года страна будет планировать свой госбюджет на три года вперед Правительство Украины заложило в проект государственного бюджета на будущий год 9,9 млрд долларов расходов на оборону и безопасность.
Аргументы и Факты вчера в 10:31
Космос
Rocket Lab перенёс запуск ракеты с несколькими спутниками
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Футбол
Федун не принял отставку главного тренера «Спартака» Кононова
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отказался принять отставку наставника красно-белых Олега Кононова, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:35
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com 10:09
Футбол
Тренер «Лиона» выделил игру Дзюбы в составе «Зенита»
Главный тренер «Лиона» бразилец Силвинью рассказал о подготовке команды к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов против российского «Зенита».
МК-Спорт 12:11
Гаджеты
Компания Sony представила 8K-телевизор за 6 млн рублей
UfacityNews.ru 14 сентября в 16:44
Футбол
Кокорина и Мамаева выпустят по УДО 17 сентября до обеда
Российская газета 10:00
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва 06:38
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Политика
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском 12:12
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Политика
Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния
Президент России Владимир Путин считает недопустимым разделение Сирии на зоны влияния.
RT на русском 12:25
Авто
Kia Stinger получил в России «стильную» версию
Компания Kia объявила о том, что с сегодняшнего дня дилеры марки в России начались продажи фастбеков Kia Stinger в новой комплектации Style.
Российская газета 12:13
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Финансы
Долговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013-2014 годов
Объясняется это в том числе высокой кредитной нагрузкой населения, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013-2014 годов.
РБК 12:37
Политика
Украинская делегация пыталась лишить слова представителя Крыма в ОБСЕ
Делегация Украины пыталась лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ, которое проходило в Варшаве. Там говорили о правах человека.
РЕН ТВ 11:49
Происшествия
Мужчина, которого смыло волной с пирса в Зеленоградске, погиб
Турист, которого в воскресенье смыло волной с пирса в Зеленоградске, —иностранный гражданин.
Клопс 03:00
Авто
Корпорация Volkswagen представила будущее бренда во Франкфурте
На Франкфуртском автосалоне концерн Volkswagen представил несколько новых моделей, которые указывают направление дальнейшего развития немецкого бренда.
Car.ru 12:27
Футбол
Черышев отправился с «Валенсией» на матч с «Челси»
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" отправился на матч группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси", сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 10:24