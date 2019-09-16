Газовый баллон взорвался в одном из корпусов научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" новосибирского наукограда Кольцово. Как сообщает "Интерфакс", в результате инцидента пострадал человек.

Армия и оружие Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что логика стратегического сдерживания США сейчас вновь актуальна.

Политика Украина заложила в проект бюджета почти 10 млрд долларов на оборону Премьер Алексей Гончарук заявил, что с 2020 года страна будет планировать свой госбюджет на три года вперед Правительство Украины заложило в проект государственного бюджета на будущий год 9,9 млрд долларов расходов на оборону и безопасность.

Общество Сердюков и Васильева стали многодетными родителями Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.

Футбол Федун не принял отставку главного тренера «Спартака» Кононова Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отказался принять отставку наставника красно-белых Олега Кононова, сообщает "Чемпионат.com".

Общество Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Гаджеты Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.

Футбол Тренер «Лиона» выделил игру Дзюбы в составе «Зенита» Главный тренер «Лиона» бразилец Силвинью рассказал о подготовке команды к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов против российского «Зенита».

Происшествия Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.

Здоровье Употребление помидоров может быть вредно для здоровья По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Политика В правительстве Крыма поддержали двойное название республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Политика Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния Президент России Владимир Путин считает недопустимым разделение Сирии на зоны влияния.

Авто Kia Stinger получил в России «стильную» версию Компания Kia объявила о том, что с сегодняшнего дня дилеры марки в России начались продажи фастбеков Kia Stinger в новой комплектации Style.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Финансы Долговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013-2014 годов Объясняется это в том числе высокой кредитной нагрузкой населения, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013-2014 годов.

Политика Украинская делегация пыталась лишить слова представителя Крыма в ОБСЕ Делегация Украины пыталась лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ, которое проходило в Варшаве. Там говорили о правах человека.

Авто Корпорация Volkswagen представила будущее бренда во Франкфурте На Франкфуртском автосалоне концерн Volkswagen представил несколько новых моделей, которые указывают направление дальнейшего развития немецкого бренда.