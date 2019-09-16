Происшествия
ИнтерфаксВ научном центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв
В одном из корпусов новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора "Вектор" взорвался газовый баллон, есть пострадавший. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник, 16 сентября, информированный источник.
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Следователи организовали проверку после возгорания в центре вирусологии «Вектор»
ГТРК Новосибирск08:49
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На Украине вандалы осквернили памятник и оставили послание Зеленскому
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"Во исполнение поручения председателя правительства РФ планируется признать утратившими силу или не действующими на территории Российской Федерации более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 года по 1991 год", - уточнили в Минюсте, отвечая на запрос ТАСС.
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Около 14 млн записей о юридических и физических лицах оказались в открытом доступе.
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