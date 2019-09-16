В одном из корпусов новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора "Вектор" взорвался газовый баллон, есть пострадавший. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник, 16 сентября, информированный источник.

В научном центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв

Общество Старинный завод в Москве снесут ради «дома на ножках» Capital Group планирует снести часть зданий Бадаевского завода и построить на этом месте «парящий в воздухе» 8-16-этажный жилой комплекс на 35-метровых опорах (как говорят арендаторы завода, на «ножках»).

Политика Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Политика Глава офиса Зеленского сообщил о пяти неудачных звонках в Кремль Глава офиса президента Украины Андрей Богдан пять раз пытался связаться по телефону со своим коллегой, руководителем администрации президента (АП) России Антоном Вайно.

Наука Человеческое тело может долго двигаться после смерти Ученые рассказали, что человеческие тела могут на протяжении длительного времени после смерти менять свое положение.

Шоу-бизнес У Заворотнюк развились тяжелые осложнения Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Политика В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.

Гаджеты Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире Что же касается самого "бюджетного" варианта из новой линейки Apple - iPhone 11 с памятью 64 ГБ, то здесь Россия уступила пальму первенства Норвегии ($947), а сама оказалась на второй строчке ($933).

Экономика Власти хотят масштабно обновить общественный транспорт В правительстве обсуждают программу массового обновления общественного транспорта.

Политика Минюст отменит более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР "Во исполнение поручения председателя правительства РФ планируется признать утратившими силу или не действующими на территории Российской Федерации более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 года по 1991 год", - уточнили в Минюсте, отвечая на запрос ТАСС.

Происшествия Туриста смыло волной в море в Калининградской области По предварительным данным, 49-летний мужчина находился на берегу Балтийского моря, когда его смыло волной.

Авто В «Автоцентр Кемерово» осень началась с большого тест-драйва полноприводных автомобилей! В пятницу, 13 сентября, в загородном развлекательном комплексе «Лазурный берег» все гости вечера имели возможность пройти тест-драйв стильных и ярких кроссоверов - Hyundai SANTA FE, TUCSON и CRETA.

Экономика ТЦ «Галерея» хотят продать за 80 млрд рублей Приобрести один из крупнейших торговых центров Петербурга хотят два фонда. Об этом стало известно сегодня, 16 сентября.

Экономика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.

Энергетика Россия отреагировала на атаку дронов в Саудовской Аравии В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар.

Общество С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.

Шоу-бизнес Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон уверена, что ее мама беременна На днях во время переменки принцесса по секрету рассказала своим подружкам, что ее мама беременна.

Технологии Новый сайт Росстата подвергся DDoS-атаке Новый сайт Росстата в понедельник подвергся DDOS атаке, ведутся работы по восстановлению его работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе статистического ведомства.

Наука Истоки широкой лекарственной устойчивости нашли у несвязанных с человеком бактерий Японские молекулярные биологи исследовали белок-транспортер на поверхности гемофильной палочки — известного возбудителя пневмонии — и выяснили, что этот белок способен выкачивать из клетки бактерии самые разные антибиотики, то есть является предвестником широкой лекарственной устойчивости.