Происшествия
Российская газетаВ новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Газовый баллон взорвался в одном из корпусов научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" новосибирского наукограда Кольцово. Как сообщает "Интерфакс", в результате инцидента пострадал человек.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Происшествия
Шумахера выписали из клиники в Париже
Спорт-Экспресс 05:20
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.
RT на русском 11:44
Энергетика
«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Ведомости вчера в 16:51
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Футбол
Футболисты Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу 17 сентября, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.
РБК 09:12
Происшествия
В Москве десять человек пострадали в ДТП с тремя автобусами
Десять человек пострадали в ДТП при столкновении трех автобусов в Москве, девять из них в больницах, угрозы для их жизни нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 13:49
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Общество
«Росконтроль» проверил качество венских сосисок
Эксперты «Росконтроля» проверили качество венских сосисок, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:57
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Энергетика
Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день
Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости 10:16
Шоу-бизнес
Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
Телепрограмма 12:05
Кино
Бекмамбетов снял интернет-сериал для Snapchat
VSE42.RU 06:17
Армия и оружие
На Украине начались совместные с НАТО учения
На территории Львовской области Украины начались совместные с НАТО военные учения Rapid Trident-2019, передает телеканал «112 Украина».
Rambler News Service 03:49
Происшествия
Из-за приезда Медведева Петербург встал в пробках
Причиной стал приезд Медведева и китайской делегации. В Петербурге сегодня, 16 сентября, загруженность дорог к вечеру достигла 8 баллов.
Neva.Today 12:35
Культура
В «Культурный норматив школьника» включили группы Queen и Nirvana
Минкультуры России реализует проект "Культурный норматив школьника", в рамках которого предлагает ученикам ознакомится с творчеством Queen, Pink Floyd, Nirvana, Андрея Макаревича и Виктора Цоя.
Алтайская правда вчера в 04:03
Армия и оружие
Лидер ИГ рассказал о планах на будущее
Глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорит о дальнейших намерениях своей организации.
Lenta.ru 13:01
Футбол
Федун не принял отставку Кононова
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.
Metaratings 10:00
Шоу-бизнес
В РПЦ усомнились в искренности Собчак и Богомолова на венчании
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и и. о. пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда обвинил Ксению Собчак и Константина Богомолова в неискренности перед церковью.
Москва 24 01:28
Политика
Зеленский ждёт от «нормандской четвёрки» решения вопроса по обмену
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на встрече «нормандской четвёрки» удастся решить вопрос об освобождении всех удерживаемых лиц.
RT на русском 07:51
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Общество
Кардиолог назвал опасные для сна позы
Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru вчера в 16:04
Политика
Телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания
Украинский телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания по решению суда.
RT на русском 12:48
Экономика
Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Почти треть заявили, что им для того, чтобы начать копить, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.
Газета.Ru 05:41
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48