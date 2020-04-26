Общество

REGNUMREGNUMВ новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак

Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба Минюста по итогам общественного обсуждения проекта нового КоАП.
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с чего всё началось
В Минюсте РФ поясняют
, что "такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (...), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины".
Российская газета04:00

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В Минюсте пояснили идею штрафов за лай собак по ночам

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В новый КоАП введут ответственность за лающую ночью собаку и неисправную автосигнализацию

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Политика

Путин потребовал от регионов готовности к ЧП

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Здоровье

В Саратовской области выросло число заболевших коронавирусом детей

В Саратовской области выросло число заболевших коронавирусом детей.
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Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" призвала россиян готовиться к появлению "новой нормальности" после окончания пандемии.
Газета.Ru 10:35
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Общество

В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим

С 1 мая в Свердловской области планируется ввести обязательное ношение масок в общественных местах для всех жителей.
Коммерсантъ 05:03
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Политика

Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
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ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
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Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
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Политика

Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны

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Нападающие Андрей Попов и Антон Глинкин покидают «Трактор»

У Андрея Попова и Антона Глинкина заканчиваются контракты с «Трактором», оба игрока покидают челябинский клуб.
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В Британии среди детей распространяется новое вирусное заболевание

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Источники сообщили о смерти главы «Металлоинвеста» Андрея Варичева

Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
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Академик назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

Заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин в эфире программы на телеканале "Россия-1" рассказал про "определенный" цикл коронавирусных инфекций.
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Общество

Смягчение режима самоизоляции в Калининградской области могут отложить

Смягчение режима самоизоляции в Калининградской области могут перенести с 29 апреля на более поздний срок.
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Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса

Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
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Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
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Экономика

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Происшествия

В отношении экс-главы Кирова возбуждено еще два уголовных дела

По данным фактам в отношении бывшего главы Кирова возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 "Мошенничество в особо крупном размере", части 3 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ "Организация растраты денежных средств".
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Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
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В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения медиков

Главный врач медицинского центра в московском поселке Коммунарка Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях младшего медперсонала из-за плохих условий работы.
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Общество

«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме

Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
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Энергетика

Urals стал дороже североморской нефти

Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже cевероморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.
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Резкую вспышку коронавируса в Петрозаводске изучат правоохранители

Роспотребнадзор направит в правоохранительные органы материалы, связанные с резким ростом количества заболевших коронавирусом в Петрозаводске.
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Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен

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