Общество

МонаВистаМонаВистаВ ноябре депутаты примут законы, возвращающие пиво на стадионы

В ноябре Госдума рассмотрит законопроект депутатов от ЛДПР Дмитрия Свищева и Игоря Лебедева, который разрешит продажу пива на спортивных стадионах.
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Роботы-кубики с коллективным разумом разработали в MIT

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Газета.Ru 06:04
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В Кремле назвали неудачным заявление Киева о репарациях за Донбасс

Сегодня министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сделал неожиданное заявление о планах потребовать от России "репараций" на восстановление инфраструктуры Донбасса, только сумму решил не называть.
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Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
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Московский футбольный клуб "Торпедо" будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если выйдет в этот дивизион по спортивному принципу, заявил старший тренер "черно-белых" Сергей Игнашевич.
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Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

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Украина заявила о срыве разведения сил в Петровском

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Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
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Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном

В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
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Сбербанк запускает ипотеку под 1%

Сбербанк анонсировал комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир, которое приведёт к снижению ставки по ипотеке до 1%.
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В Воронеже нашли машину с обезглавленным водителем

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Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
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