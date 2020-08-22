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В ноябре к Земле приблизится астероид

Астероид 2018 VP1 был открыт 3 ноября 2018 года. СМИ отмечают, что к Земле он приблизится накануне выборов американского президента 3 ноября. 5 августа к нашей планете приблизился потенциально опасный астероид 2009 PQ1.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

К Земле приближается астероид

Астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в США, сообщает сайт одного из подразделений НАСА. Отмечается, что приблизительно в 18:33 мск 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли.
РИА Новостивчера в 12:50
Подробнее о событии
Российская газета

Астероид подлетит к Земле перед избранием президента США

Российская газетавчера в 15:18
Вести.Ru

Накануне выборов президента США к Земле подлетит астероид

Вести.Ruвчера в 13:14
Газета.Ru

К Земле летит астероид

Газета.Ruвчера в 13:50
Комсомольская правда

Накануне выборов в США к Земле приблизится астероид

Комсомольская правдавчера в 13:15
Life.ru

К Земле начал приближаться астероид

Life.ruвчера в 13:51
РИА Новости

К Земле приближается астероид

РИА Новостивчера в 12:50
Московский Комсомолец

Накануне президентских выборов в США к Земле приблизится астероид

Московский Комсомолецвчера в 12:45

Лавров объяснил введение США санкций против других стран

По словам господина Лаврова, администрация США делает все, чтобы не быть связанной никакими международными многосторонними обязательствами, используя, в частности, экстерриториальные санкции.
Коммерсантъвчера в 15:35
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ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.
РБКвчера в 15:33
8

В ФБК поблагодарили сына создателя «Билайна» за перевозку Навального в ЕС

Окружение основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который по одной из версией был отравлен утром 20 августа, выразило благодарность предпринимателю Борису Зимину, сыну создателя мобильной сети «Билайн» и попечителю Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина, за перевозку политика в Германию.
РБК17:09
5

В украинской прокуратуре назвали причину Иловайского котла

В прокуратуре сообщили, что в ночь с 23 на 24 августа 2014 года якобы состоялось «самое масштабное прямое вторжение российских Вооруженных сил на территорию Украины» и «дальнейшее совершение ими военных преступлений».
Новостной фронт21 августа в 14:13
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Поветкин подерется с Уайтом за титул временного чемпиона мира

На кону встречи с грозным тяжеловесом Диллианом Уайтом будут стоять не только титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC, но еще и статус официального претендента на основной чемпионский пояс, который носит Тайсон Фьюри.
Газета.Ruвчера в 05:06
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Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Веснавчера в 10:02
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