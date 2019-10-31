Законопроект депутатов от ЛДПР, которые предложили вернуть пиво на стадионы, может быть рассмотрен Госдумой уже в этом месяце. По словам одного из авторов проекта Игоря Лебедева, они надеются на одобрение со стороны нижней палаты в первом чтении в ноябре и на окончательное принятие к Новому году.

В ноябре рассмотрят законопроект о возвращении пива на стадионы

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