Экономика
МонаВистаВ ноябре резко замедлился рост промышленного производства в России
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с чего всё началось
Промышленное производство в ноябре выросло лишь на 0,3% в годовом выражении после 2,6% прироста в октябре и 3% в сентябре, следует из данных Росстата. Ноябрьская динамика роста промышленности стала минимальной с декабря 2017 года, когда показатель снизился на 1,7% в годовом выражении.РБК09:24
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