Промышленное производство в ноябре выросло лишь на 0,3% в годовом выражении после 2,6% прироста в октябре и 3% в сентябре, следует из данных Росстата. Ноябрьская динамика роста промышленности стала минимальной с декабря 2017 года, когда показатель снизился на 1,7% в годовом выражении.

с чего всё началось

В Ноябре в России промышленное производство снизилось на 2,5% к октябрю.

В ноябре резко замедлился рост промышленного производства в России

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