Коронавирус
Моллы.RuРоссийские ритейлеры предупредили о массовом банкротстве
Крупные ритейлеры и предприятия общественного питания составили коллективное обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова, предупредив о возможной волне массовых банкротств на рынке без поддержки со стороны государства.
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Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, сообщил в телеграм-канале столичный оперативный штаб по заболеванию.
Политика
Владимир Путин в костюме спецзащиты посетил больницу в Коммунарке
Владимир Путин облачился в специальный защитный костюм и оценил работу медицинского центра в Коммунарке, где проходят лечение больные от коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Петербурге отменили плановый прием пациентов во всех медучреждениях
В Санкт-Петербурге вводится запрет на плановый прием пациентов в государственных и частных медучреждениях.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Армия и оружие
Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия собирается ускорить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Экономика
Росстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку на фоне коронавируса
Москва, 25 марта 2020, 17:55 — REGNUM Сахар, гречневая крупа, лук и картофель наиболее всего подорожали среди продовольственных продуктов из-за ажиотажного спроса на фоне ситуации с коронавирусом, следует из данных Росстата.
Экономика
Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»
Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Общество
Путин заявил о сдерживании распространения коронавируса в России
России в целом пока удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни.
Происшествия
Двух нижегородцев направили на принудительное медицинское наблюдение
Два административных исковых заявления регионального управления Роспотребнадзора о принудительном помещении под медицинское наблюдение двоих жителей Нижнего Новгорода поступили в Приокский районный суд.
Политика
На Украине могут ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней
Киев, 25 марта 2020, 14:30 — REGNUM Правительство Украины рассмотрит возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране на 30 дней, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 марта на заседании правительства.
Экономика
Путин предложил ввести налоги на проценты по вкладам россиян
Путин предложил обложить подоходным налогом проценты по вкладам россиян от 1 млн рублей.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Кино
Роберт Дауни-младший может снова вернуться в Marvel
Возможно, знаменитый актер, сыгравший роль Железного Человека в многочисленных фильмах киновселенной, вновь посотрудничает с киностудией, чтобы озвучить искусственный интеллект.
Политика
Путин перенес встречу с предпринимателями из Петербурга в Москву
Президент РФ Владимир Путин перенес, назначенную на 26 марта, встречу с предпринимателями из Петербурга в Москву.
Происшествия
Пилот разбившегося на Кубани военного Л-39 погиб
На Кубани во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Л-39.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Общество
В России временно закроют кинотеатры, клубы и развлекательные центры
В российских регионах временно закроют все кинотеатры и развлекательные центры.
Общество
Более 1,6 млн пенсионеров уже получили выплату в связи с карантином
Пенсионеры в Москве, которые находятся в самоизоляции, начали получать социальную поддержку.
Происшествия
В Северо-Курильске завершили эвакуацию жителей из-за угрозы цунами
Население Северо-Курильска эвакуировано в безопасную зону из-за угрозы цунами, которая возникла в результате землетрясения.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Транспорт
РЖД отменили часть поездов в стране из-за коронавируса
РЖД отменили часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Хоккей
Сергей Мозякин уходит из «Металлурга»
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»
В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
Хоккей
IIHF дисквалифицировала хоккеиста Дьякова на 15 месяцев за наркотики
Российский хоккеист Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной ассоциации хоккея (IIHF) в среду, 25 марта.
Хоккей
КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.