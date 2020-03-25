Коронавирус

Моллы.RuМоллы.RuРоссийские ритейлеры предупредили о массовом банкротстве

Крупные ритейлеры и предприятия общественного питания составили коллективное обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова, предупредив о возможной волне массовых банкротств на рынке без поддержки со стороны государства.
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Крупнейшие фэшн-ретейлеры и сети общепита заявили Мишустину о риске массового банкротства

ТАСС04:02

В общепите предупредили о риске массовых банкротств из-за коронавируса

РИА Новости08:35

Главы 58 компаний заявили Мишустину о рисках массового банкротства

News.ru04:22

Российские ритейлеры и рестораторы попросили власти помочь им с налогами

Московский Комсомолец07:50

Крупнейшие ретейлеры одежды и сети общепита предупредили правительство о риске массового банкротства

Дождь07:10

Ритейлеры и рестораторы попросили правительство помочь им с налогами, арендой, кредитами и эквайрингом

Milknews.ru06:58

В России предупредили о рисках банкротств в ритейле и общепите

Росбалт08:56
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Общество

Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

1pnz.ru 08:31
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
Мой город Чебоксары 10:31
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, сообщил в телеграм-канале столичный оперативный штаб по заболеванию.
РИА Новости 12:21
Политика

Владимир Путин в костюме спецзащиты посетил больницу в Коммунарке

Владимир Путин облачился в специальный защитный костюм и оценил работу медицинского центра в Коммунарке, где проходят лечение больные от коронавирусной инфекции.
Янтарный Край вчера в 09:54
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Газета.Ru 09:34
Здоровье

В Петербурге отменили плановый прием пациентов во всех медучреждениях

В Санкт-Петербурге вводится запрет на плановый прием пациентов в государственных и частных медучреждениях.
Православие и Мир 09:08
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия собирается ускорить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Газета.Ru 02:58
Экономика

Росстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку на фоне коронавируса

Москва, 25 марта 2020, 17:55 — REGNUM Сахар, гречневая крупа, лук и картофель наиболее всего подорожали среди продовольственных продуктов из-за ажиотажного спроса на фоне ситуации с коронавирусом, следует из данных Росстата.
REGNUM 10:55
Экономика

Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Ведомости 10:15
Общество

Путин заявил о сдерживании распространения коронавируса в России

России в целом пока удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни.
Lenta.ru 09:25
Происшествия

Двух нижегородцев направили на принудительное медицинское наблюдение

Два административных исковых заявления регионального управления Роспотребнадзора о принудительном помещении под медицинское наблюдение двоих жителей Нижнего Новгорода поступили в Приокский районный суд.
РИА Новости 12:59
Политика

На Украине могут ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней

Киев, 25 марта 2020, 14:30 — REGNUM Правительство Украины рассмотрит возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране на 30 дней, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 марта на заседании правительства.
REGNUM 07:30
Экономика

Путин предложил ввести налоги на проценты по вкладам россиян

Путин предложил обложить подоходным налогом проценты по вкладам россиян от 1 млн рублей.
Тайга.инфо 10:35
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 12:29
Кино

Роберт Дауни-младший может снова вернуться в Marvel

Возможно, знаменитый актер, сыгравший роль Железного Человека в многочисленных фильмах киновселенной, вновь посотрудничает с киностудией, чтобы озвучить искусственный интеллект.
Родной город вчера в 02:03
Политика

Путин перенес встречу с предпринимателями из Петербурга в Москву

Президент РФ Владимир Путин перенес, назначенную на 26 марта, встречу с предпринимателями из Петербурга в Москву.
Пятый канал 12:39
Происшествия

Пилот разбившегося на Кубани военного Л-39 погиб

На Кубани во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Л-39.
Российская газета 12:00
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия вчера в 18:21
Общество

В России временно закроют кинотеатры, клубы и развлекательные центры

В российских регионах временно закроют все кинотеатры и развлекательные центры.
Твой Иркутск вчера в 23:23
Общество

Более 1,6 млн пенсионеров уже получили выплату в связи с карантином

Пенсионеры в Москве, которые находятся в самоизоляции, начали получать социальную поддержку.
Агентство Москва 13:40
Происшествия

В Северо-Курильске завершили эвакуацию жителей из-за угрозы цунами

Население Северо-Курильска эвакуировано в безопасную зону из-за угрозы цунами, которая возникла в результате землетрясения.
ТАСС 00:44
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Транспорт

РЖД отменили часть поездов в стране из-за коронавируса

РЖД отменили часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 03:15
Хоккей

Сергей Мозякин уходит из «Металлурга»

УтроNews 06:37
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru 23 марта в 21:30
Хоккей

IIHF дисквалифицировала хоккеиста Дьякова на 15 месяцев за наркотики

Российский хоккеист Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной ассоциации хоккея (IIHF) в среду, 25 марта.
Известия 12:20
Хоккей

КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Ведомости 05:48
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости вчера в 13:07
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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