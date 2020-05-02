Общество
РБКВ общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски
Пассажиров без медицинских масок или респираторов перестанут пускать в общественный транспорт Московской области с 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона «ВКонтакте».
Читать в источнике
Оценить267
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:32, Ашберн
Происшествия
На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста
Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
Известия 14:37
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант» Третий сезон популярного проекта выйдет выйдет спустя 12 лет.
Экспресс газета 29 апреля в 11:18
Армия и оружие
Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции
Коммерсантъ вчера в 22:13
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
Кино
Новый фильм франшизы «Трансформеры» выйдет летом 2022 года
Не имеющий пока что официального названия блокбастер выйдет 24 июня 2022 года.
Кинобизнес сегодня 05:13
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Общество
В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
Футбол
ФИФА обсудит вариант перехода на систему «весна-осень»
Ранее стало известно, что из-за пандемии было принято решение перенести розыгрыш чемпионата Европы с 2020 на 2021 год.
Vprognoze.ru 12:08
Политика
Китай обвиняют в сокрытии сведений о коронавирусе
Издание утверждает, что Китай намеренно уничтожил сведения о том, что информация о новом коронавирусе стала известна до начала эпидемии.
ИА Красная Весна 16:56
Космос
Астрономы с поразительной точностью предугадали танец пары чёрных дыр
Учёные невероятно точно (до нескольких часов) спрогнозировали движение пары сверхмассивных чёрных дыр.
Вести.Ru 30 апреля в 09:27
Футбол
Источник: «Краснодар» намерен расстаться с пятью легионерами
RT на русском 16:50
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Луки.ру 30 апреля в 02:00
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз
66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
Общество
Лукашенко не проходил тест на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
Известия 13:51
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди «скорых» у больниц
Санкт-Петербург, 2 мая 2020, 23:33 — REGNUM Очереди из машин скорой помощи у больниц Петербурга выстраиваются из-за необходимости строгого соблюдения противоэпидемических мер в стационарах.
REGNUM 16:33
Футбол
Лэмпард: «Мы должны убедиться, что врачи проходят тестирование»
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил мнение, что футболистов необходимо тестировать на коронавирус, чтобы возобновить сезон.
Soccer.ru 13:17
Технологии
Изобретена ракетно-двигательная система, которая раньше считалась невозможной
Исследователи разработали вращающийся детонационный ракетный двигатель, который может снизить массу и повысить эффективность верхних ступеней космических кораблей.
BitCryptoNews вчера в 09:25
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru 03:50
Здоровье
В Архангельской области коронавирусом заболели ещё 25 человек
В Поморье за последние сутки подтверждены 25 новых случаев COVID-19.
Двина Сегодня вчера в 05:36