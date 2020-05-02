Общество

РБКРБКВ общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски

Пассажиров без медицинских масок или респираторов перестанут пускать в общественный транспорт Московской области с 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона «ВКонтакте».
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В Подмосковье вводится режим обязательного ношения медицинских масок в общественном транспорте

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Пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт Подмосковья с 12 мая

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Kolomna-spravka.ru15:00

В общественный транспорт Подмосковья не будут пускать пассажиров без масок

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