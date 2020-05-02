Пассажиров без медицинских масок или респираторов перестанут пускать в общественный транспорт Московской области с 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона «ВКонтакте».

В общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски

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