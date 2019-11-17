Происшествия

РБКРБКВ общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
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В Киеве при взрыве в общежитии погибли два человека

ТАСС18:07

Два человека погибли при взрыве в общежитии в Киеве

RT на русском18:43

Видео с места взрыва в общежитии в Киеве

РЕН ТВ19:30

Взрыв прогремел в общежитии Киева

Lenta.ru18:55

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

РБК18:00

В Киеве два человека погибли при взрыве в общежитии

РИА Новости17:50

Мощный взрыв прогремел в киевском общежитии

Известия16:59
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Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
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Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.
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Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

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Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за осадков и ветра

В Приморье на понедельник, 18 ноября, было объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся сильных дождя и снега.
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Цены на нефть могут упасть на 30%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
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Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
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Девятилетняя барабанщица исполнила кавер Nirvana

Недавно на YouTube было опубликовано видео, на котором запечатлено, как Бушелл исполняет кавер-версию песни In Bloom, написанную группой Nirvana в 1991 году.
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Ученые нашли самое мертвое место на Земле

Самое мертвое место на нашей планете обнаружили исследователи.
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Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

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Диетолог назвала наименее вредные сладости

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Disney объявила даты выпуска новых фильмов в рамках кинематографической вселенной Marvel.
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Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
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Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
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Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» лишил бонусных баллов и исключил из программы лояльности Михаила Галина, хозяина толстого кота Виктора, которого сотрудники авиакомпании отказывались пускать в салон самолёта из-за веса животного.
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У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили две опухоли

Две доброкачественные опухоли обнаружили у 19-летней дочери актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой.
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В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
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Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

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Крал показал раздевалку сборной Чехии после выхода на Евро-2020

Турнирная таблица чемпионата Европы по футболу 2020 21-летний Крал в отборочном турнире Евро-2020 принял участие в шести матчах (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.
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Учёные исследовали генетические линии жителей Финляндии

Учёные Университета Турку и Хельсинкского Университета исследовали генетические линии жителей Финляндии.
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Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
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«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
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