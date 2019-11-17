Происшествия

РБКРБКВ общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
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Взрыв прогремел в общежитии Киева

Lenta.ru18:55

Два человека погибли при взрыве в общежитии в Киеве

RT на русском18:43

Мощный взрыв прогремел в киевском общежитии

Известия16:59

Два человека погибли в Киеве при взрыве в общежитии

ТАСС18:07

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

РБК18:00

В Киеве два человека погибли при взрыве в общежитии

РИА Новости17:50

Видео с места взрыва в общежитии в Киеве

РЕН ТВ19:30
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Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру

Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
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Помощник Зеленского сообщил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе кораблей находится на завершающем этапе.
РБК 19:14
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Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы

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Ведомости 14 ноября в 21:56
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Ученые с помощью ИИ научились предсказывать эпилептические приступы

Американские ученые научились с точностью 99,6% предсказывать эпилептические припадки.
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«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
RT на русском вчера в 05:16
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Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
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«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
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Трое зенитовцев сыграют с Бельгией с первых минут

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Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

РБК 11:54
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат

РБК 14:03
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва 03:11
Политика

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

RT на русском вчера в 00:33
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15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Lenta.ru 13:02
Наука

Ученые нашли самое мертвое место на Земле

Ученые нашли на Земле место, где полностью отсутствует биологическая жизнь из-за суровости природных условий.
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Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube

За два дня клип шоумена Михаила Галустяна на песню "Хочу тибя любицца" набрал более миллиона просмотров на YouTube.
РИА Новости 09:59
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298 операций

Участница телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова на своей странице в Instagram рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью.
Газета.Ru 19:28
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Медведев не сыграет в Кубке Дэвиса

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев не примет участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет 18-24 ноября в Мадриде.
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Общество

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

РБК вчера в 02:03
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов, похоронят в ее родной станице на Кубани.
Газета.Ru вчера в 04:11
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Назван процент больных с неверным прогнозом продолжительности жизни

Медицинскими специалистами назван процент тяжелобольных с неверным прогнозом продолжительности жизни.
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Происшествия

В Рязанской области упал военный беспилотник

Беспилотный авиационный комплекс «Орион» упал в поселке Листвянка Рязанской области, сообщил ТАСС следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
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Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон

Премьера картины состоится 20 декабря. Однако уже сейчас известно, что сериал продлили на второй сезон.
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Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»

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Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

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«Рособоронэкспорт» покажет в Дубае устройства для борьбы с дронами

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Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
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Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
RT на русском 16:39
Армия и оружие

России подсказали способ захвата Прибалтики

Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.
Lenta.ru 07:05
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