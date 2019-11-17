В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

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