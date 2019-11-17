Происшествия
РБКВ общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Фигурное катание
Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
ЖКХ
На Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ничего не имеет против любовницы Евгения Плющенко
С некоторых пор в прессе пошли разговоры о том, что у Евгения Плющенко в Питере есть молодая любовница модель, с которой он состоит в связи уже более 2-х лет.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Политика
В эфире «Эха Москвы» Навальный отвечал только на «удобные» вопросы
Ранее, 15 ноября, Навальный в очередной раз выступил в эфире радио «Эхо Москвы», где ему предложили ответить на вопросы зрителей и слушателей трансляции.
Футбол
Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии
Украинский комментатор с юмором отреагировал на поражение сборной России по футболу от Бельгии в матче девятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Общество
Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки
Подруга убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко опубликовала переписку, в которой обсуждался роман девушки с историком Олегом Соколовым.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
Общество
В Венеции подготовились к новому наводнению
Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Происшествия
В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч
Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже
Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Хоккей
Форвард «Вашингтона» Врана забил буллит в стиле Дацюка
Авто
Назван рейтинг самых популярных автомобилей премиум-сегмента в России
Специалисты «Автостат» составили ТОП-10 самых популярных автомобилей премиум-класса на российском рынке.
Футбол
Видеотрансляция матча Сербия – Украина начнется в 17:00
Сборная Сербии встретится со сборной Украины в квалификационном матче Евро-2020. На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
Политика
Украинские военные корабли покидают Керчь
Политика
Российский поэт признался, что финансирует армию Украины
Российский поэт Орлуша (настоящее имя — Андрей Орлов), являющийся уроженцем Пермского края, заявил о полной поддержке Украины в конфликте на Донбассе, а также раскритиковал присоединение Крыма к РФ.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Политика
США и Турция совместно оценят потенциальное влияние С-400 на F-35
Происшествия
В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку
Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
Общество
ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год
Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
Единоборства
Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям
Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Общество
Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву
Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.