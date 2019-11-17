Происшествия
Газета.RuВ общежитии Киева прогремел взрыв
Врыв прогремел в общежитии Киева в субботу вечером, 16 ноября. Об этом сообщила столичная полиция на странице в Facebook. Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса.
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Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
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Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной
Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Спорт
В Союзе биатлонистов России произошел скандал
Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
Футбол
Трое зенитовцев сыграют с Бельгией с первых минут
Футбол
Стюард сбил игрока сборной Польши, нанеся ему серьезные повреждения
Фаната преследовал стюард, который затем столкнулся с футболистом сборной Польши Томашем Кендзером.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Экономика
В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников
В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Технологии
Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике
В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
Авто
Chery показала дизайн флагманского кроссовера Exeed VX
Компания Chery опубликовала первые официальные изображения нового кроссовера Exeed VX.
Авто
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Появилось фото Путина в окружении спецназа
Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Политика
Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Происшествия
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Экономика
С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов
Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц.
Армия и оружие
В Крыму построят корабли, способные перевозить по 900 морпехов
Каждый корабль получит водоизмещение 25 тыс. тонн и сможет перевозить по 900 морпехов.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Наука
На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки
На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Теннис
Медведев не сыграет в Кубке Дэвиса
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев не примет участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет 18-24 ноября в Мадриде.
Здоровье
Кардиолог заявил об опасности вейпов и электронных сигарет
Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
Экономика
Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара
Французское издание Les Echos пишет, что Россия находится на пути к независимости от доллара США.
Общество
Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»
В четверг, 14 ноября, толстый кот Виктор провел своё первое занятие в тренажерном зале под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина, пишет РБК.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Бостон», Кузнецов сделал передачу
«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов проиграл «Вашингтону» — 2:3. На счету капитана гостей Александра Овечкина 3 броска в створ и 7 силовых приемов за 21.18 на льду.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Политика
Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит
Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит 14 ноября президент России Владимир Путин принял участие в саммите лидеров БРИКС в Бразилии.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.