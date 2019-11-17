Врыв прогремел в общежитии Киева в субботу вечером, 16 ноября. Об этом сообщила столичная полиция на странице в Facebook. Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса.

Общество Диетолог назвала наименее вредные сладости Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.

Шоу-бизнес Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.

Спорт В Союзе биатлонистов России произошел скандал Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Политика Появилось фото Путина в окружении спецназа Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.

Политика Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.

Происшествия На Кубани похоронили Анастасию Ещенко Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.

Экономика С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц.

Наука На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.

Теннис Медведев не сыграет в Кубке Дэвиса Четвертая ракетка мира Даниил Медведев не примет участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет 18-24 ноября в Мадриде.

Общество Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал» В четверг, 14 ноября, толстый кот Виктор провел своё первое занятие в тренажерном зале под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина, пишет РБК.

Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.

Хоккей «Вашингтон» победил «Бостон», Кузнецов сделал передачу «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов проиграл «Вашингтону» — 2:3. На счету капитана гостей Александра Овечкина 3 броска в створ и 7 силовых приемов за 21.18 на льду.