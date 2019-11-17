Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ общежитии Киева прогремел взрыв

Врыв прогремел в общежитии Киева в субботу вечером, 16 ноября. Об этом сообщила столичная полиция на странице в Facebook. Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса.
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В Киеве погибли два человека в результате взрыва гранаты в общежитии

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Видео с места взрыва в общежитии в Киеве

РЕН ТВвчера в 19:30
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Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
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