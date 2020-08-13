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Lenta.ru
Lenta.ru

В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Турецкая лира упала до исторического минимума, это может повлечь за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков, включая рубль. Об этом заявили аналитики, опрошенные «Газетой.Ru». 7 августа лира достигла самого низкого уровня по отношению к доллару, торгуясь по 7,36.В источнике
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Profinance.ru

Турецкая лира падает из-за опасений кризиса

Profinance.ruвчера в 05:59
News.ru

Аналитики увидели риск для рубля в падении курса турецкой лиры

News.ru07:25
Газета.Ru

Эксперты увидели опасность для рубля в обвале турецкой лиры

Газета.Ru04:14
Московский Комсомолец Турция

Министр финансов Турции: Конкурентоспособность лиры является важнее уровня обменного курса

Московский Комсомолец Турция03:02
Lenta.ru

В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Lenta.ru08:04
Profi.travel

Подешевеет ли отдых в Турции из-за обвала лиры?

Profi.travelвчера в 04:54
Известия

Лирический антигерой: турецкая валюта устремилась в пропасть

Известия9 августа в 17:02

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Известия07:27
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В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Напомним, что накануне Евросоюз пригрозил властям Белоруссии введением санкций из-за подавления протестов и зафиксированных случаев насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов республики.
Комсомольская правда19:32
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Вассерман ответил на призыв Алексиевич к Лукашенко уйти в отставку

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич надоела народу Белоруссии, она «не считает за людей» большинство жителей страны, проголосовавших на выборах президента за Александра Лукашенко.
ФАН06:03
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Восемь человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 87 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 114 пациентов, 8 носителей COVID-19 скончались, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com03:06
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В Google не ответили на запрос СПЧ о блокировках YouTube-каналов СМИ

Российский офис Google не стал комментировать запрос Совета по правам человека (СПЧ) о причинах блокировок YouTube-каналов средств массовой информации без возможности восстановления, сославшись на то, что ООО «Гугл» не является представительством компании Google LLC в России, а сама компания не имеет филиалов в стране.
Известия08:47
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