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Lenta.ru
Lenta.ru

В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Турецкая лира упала до исторического минимума, это может повлечь за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков, включая рубль. Об этом заявили аналитики, опрошенные «Газетой.Ru». 7 августа лира достигла самого низкого уровня по отношению к доллару, торгуясь по 7,36.В источнике
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BFM.ru

Турецкая лира обновляет исторические минимумы. Как это может отразиться на рубле?

BFM.ruвчера в 10:35
Lenta.ru

В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Lenta.ruвчера в 08:04
Московский Комсомолец Турция

Министр финансов Турции: Конкурентоспособность лиры является важнее уровня обменного курса

Московский Комсомолец Турциявчера в 03:02
Ореанда-Новости

Эксперты объяснили как обвал турецкой валюты может повлиять на рубль

Ореанда-Новостивчера в 07:22
Турпром

В Турции произошёл обвал курса лиры, что сделало отдых в Анталии ещё дешевле

Турпромвчера в 05:06
Газета.Ru

Эксперты увидели опасность для рубля в обвале турецкой лиры

Газета.Ruвчера в 04:14
News.ru

Аналитики увидели риск для рубля в падении курса турецкой лиры

News.ruвчера в 07:25

Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
ИА Красная Веснавчера в 14:05
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новостивчера в 04:27
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Окружение Роналду отреагировало на слухи о его переходе в «Барселону»

Окружение португальского футболиста Криштиану Роналду опровергло информацию о вероятном переходе спортсмена в испанскую «Барселону» из итальянского «Ювентуса», цвета которого сейчас защищает нападающий.
News.ruвчера в 10:49

В Польше признали мощь российского Су-30СМ

Российские истребители Су-30СМ после получения тяжелой ракеты класса «воздух-поверхность», создаваемой на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты Х-32, значительно увеличат собственную мощь, признает Defence24.
Lenta.ru17:16

Суд по иску Федосеевой-Шукшиной к Алибасову состоится 25 августа

Напомним, актриса подала в суд на своего мужа с целью признать недействительными две сделки: по дарению продюсеру квартиры и по переоформлению этой недвижимости на помощника Алибасова Сергея Моцаря.
Аргументы и Фактывчера в 12:44
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Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБКвчера в 08:26
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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