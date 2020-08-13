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Lenta.ru
Lenta.ru

В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Турецкая лира упала до исторического минимума, это может повлечь за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков, включая рубль. Об этом заявили аналитики, опрошенные «Газетой.Ru». 7 августа лира достигла самого низкого уровня по отношению к доллару, торгуясь по 7,36.В источнике
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BFM.ru

Турецкая лира обновляет исторические минимумы. Как это может отразиться на рубле?

BFM.ru10:35
Lenta.ru

В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Lenta.ru08:04
Profinance.ru

Турецкая лира падает из-за опасений кризиса

Profinance.ruвчера в 05:59
Газета.Ru

Эксперты увидели опасность для рубля в обвале турецкой лиры

Газета.Ru04:14
Московский Комсомолец Турция

Министр финансов Турции: Конкурентоспособность лиры является важнее уровня обменного курса

Московский Комсомолец Турция03:02
News.ru

Аналитики увидели риск для рубля в падении курса турецкой лиры

News.ru07:25
Profi.travel

Подешевеет ли отдых в Турции из-за обвала лиры?

Profi.travelвчера в 04:54

МИД предостерег страны Восточной Европы от размещения военных США

Москва призывает партнеров в Восточной Европе взвесить риски и подумать о последствиях размещения на своей территории военных США на ротационной основе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости09:39

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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ЕС призвал власти Белоруссии изменить политику и прекратить насилие

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал мнение, что условием развития отношений Белоруссии с Евросоюзом станет изменение властями политики и прекращение насилия.
Взгляд.ру07:36
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известия07:27
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МиГ-31БМ подняли на перехват самолетов США над Баренцевым морем

Российские военные в четверг поднимали в воздух модернизированный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для сопровождения над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon.
Известия10:48
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Пилот «Рейсинг Пойнт» Перес сдал отрицательный тест на коронавирус

Пилот команды "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию и сможет принять участие в Гран-при Испании "Формулы-1", сообщается в микроблоге британской команды в Twitter.
РИА Новости04:32
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РФС заявил о задаче изменить методологию использования системы VAR

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что основной задачей организации является максимально оперативное изменение методологии использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
РБК спорт12:16

Интерьер нового Mercedes S-Class опубликован на тизерах

Раскрыты технические детали нового Mercedes S-Class 2020 Mercedes-Benz утверждает, что новый S-класс, который должен дебютировать в конце этого года, будет отличаться «революционным» дизайном интерьера, который предложит новые технологии и конструктивные особенности, направленные на обеспечение беспрецедентного уровня комфорта.
Avtovesti.com04:30