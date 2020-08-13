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Lenta.ru
Lenta.ru

В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Турецкая лира упала до исторического минимума, это может повлечь за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков, включая рубль. Об этом заявили аналитики, опрошенные «Газетой.Ru». 7 августа лира достигла самого низкого уровня по отношению к доллару, торгуясь по 7,36.В источнике
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BFM.ru

Турецкая лира обновляет исторические минимумы. Как это может отразиться на рубле?

BFM.ru10:35
Profi.travel

Подешевеет ли отдых в Турции из-за обвала лиры?

Profi.travelвчера в 04:54
News.ru

Аналитики увидели риск для рубля в падении курса турецкой лиры

News.ru07:25
Газета.Ru

Эксперты увидели опасность для рубля в обвале турецкой лиры

Газета.Ru04:14
Московский Комсомолец Турция

Министр финансов Турции: Конкурентоспособность лиры является важнее уровня обменного курса

Московский Комсомолец Турция03:02
Profinance.ru

Турецкая лира падает из-за опасений кризиса

Profinance.ruвчера в 05:59
Lenta.ru

В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Lenta.ru08:04

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известия07:27
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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ЕС призвал власти Белоруссии изменить политику и прекратить насилие

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал мнение, что условием развития отношений Белоруссии с Евросоюзом станет изменение властями политики и прекращение насилия.
Взгляд.ру07:36
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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Илон Маск предложил помощь белорусам

Американский предприниматель Илон Маск заявил в четверг, что видеоролики из Белоруссии, на которых видно, как правоохранительные органы республики жестко разгоняют протестующих, несогласных с результатами президентских выборов, вызывают у него жалость.
ТАСС09:07
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Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новостивчера в 07:10
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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