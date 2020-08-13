В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля
Смотрите также
Суд арестовал квартиру, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову
Первые изображения новой Lada Vesta Facelift появились в Сети
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
Наталья Подольская подтвердила свою беременность
Передвигающийся на инвалидном кресле Ефремов попал на видео
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
Гинцбург объяснил критику российской вакцины от коронавируса
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Отменены все рейсы из Сочи в Крым на теплоходе «Князь Владимир»
Коротко подстригшаяся Елена Яковлева помолодела на 15 лет
ВЦИОМ: в победу Лукашенко верят более половины россиян
Илон Маск отреагировал на протесты в Белоруссии
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
ВЦИОМ: в победу Лукашенко верят более половины россиян
В Минске вновь проходят акции в поддержку задержанных
Скабеева одобрила действия силовиков в Белоруссии
Турецкая лира упала до исторического минимума, это может повлечь за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков, включая рубль. Об этом заявили аналитики, опрошенные «Газетой.Ru». 7 августа лира достигла самого низкого уровня по отношению к доллару, торгуясь по 7,36.В источнике
Подробнее о событии
Министр финансов Турции: Конкурентоспособность лиры является важнее уровня обменного курса
Московский Комсомолец Турция03:02