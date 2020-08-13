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Lenta.ru
Lenta.ru

В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Турецкая лира упала до исторического минимума, это может повлечь за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков, включая рубль. Об этом заявили аналитики, опрошенные «Газетой.Ru». 7 августа лира достигла самого низкого уровня по отношению к доллару, торгуясь по 7,36.В источнике
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BFM.ru

Турецкая лира обновляет исторические минимумы. Как это может отразиться на рубле?

BFM.ru10:35
Lenta.ru

В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Lenta.ru08:04
Газета.Ru

Эксперты увидели опасность для рубля в обвале турецкой лиры

Газета.Ru04:14
Ореанда-Новости

Эксперты объяснили как обвал турецкой валюты может повлиять на рубль

Ореанда-Новости07:22
Турпром

В Турции произошёл обвал курса лиры, что сделало отдых в Анталии ещё дешевле

Турпром05:06
News.ru

Аналитики увидели риск для рубля в падении курса турецкой лиры

News.ru07:25
Московский Комсомолец Турция

Министр финансов Турции: Конкурентоспособность лиры является важнее уровня обменного курса

Московский Комсомолец Турция03:02

Суд арестовал квартиру, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову

Троицкий суд Москвы наложил арест на квартиру, которую актриса Лидия Федосеева-Шукшина подарила мужу Бари Алибасову, а тот передал своему помощнику, сообщила журналистам в четверг юрист актрисы Юлия Вербицкая-Линник.
Суд арестовал квартиру, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову
РИА Новости07:53
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В Крыму туристы из Воронежа упали в заброшенную шахту АЭС

Симферополь, 13 августа 2020, 17:25 — REGNUM Туристы из Воронежа — женщина и ребёнок — упали в заброшенную шахту на территории бывшей Крымской АЭС 13 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.
REGNUM10:25
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Восемь человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 87 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 114 пациентов, 8 носителей COVID-19 скончались, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com03:06
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