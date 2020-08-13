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Lenta.ru
Lenta.ru

В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Турецкая лира упала до исторического минимума, это может повлечь за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков, включая рубль. Об этом заявили аналитики, опрошенные «Газетой.Ru». 7 августа лира достигла самого низкого уровня по отношению к доллару, торгуясь по 7,36.В источнике
Подробнее о событии
Турпром

В Турции произошёл обвал курса лиры, что сделало отдых в Анталии ещё дешевле

Турпромвчера в 05:06
Lenta.ru

В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Lenta.ruвчера в 08:04
News.ru

Аналитики увидели риск для рубля в падении курса турецкой лиры

News.ruвчера в 07:25
Ореанда-Новости

Эксперты объяснили как обвал турецкой валюты может повлиять на рубль

Ореанда-Новостивчера в 07:22
BFM.ru

Турецкая лира обновляет исторические минимумы. Как это может отразиться на рубле?

BFM.ruвчера в 10:35
Газета.Ru

Эксперты увидели опасность для рубля в обвале турецкой лиры

Газета.Ruвчера в 04:14
Московский Комсомолец Турция

Министр финансов Турции: Конкурентоспособность лиры является важнее уровня обменного курса

Московский Комсомолец Турциявчера в 03:02

Четыре президента призвали Лукашенко прекратить насилие

Четыре восточноевропейских лидера обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие силовиков над гражданами страны и вступить с ними в переговоры для мирного урегулирования кризиса.
Четыре президента призвали Лукашенко прекратить насилие
Octagon.Mediaвчера в 13:08
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Спецслужбы США сообщили об угрозе Пентагону от программы Fancy Bear

Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщили об опасности для Пентагона от программы для шпионажа «Дроворуб» под Linux, разработанной группировкой Fancy Bear.
Коммерсантъвчера в 15:52
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Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
RT на русскомвчера в 14:43
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Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новостивчера в 13:08
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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